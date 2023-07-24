Беспилотники атаковали Москву: как отреагировали в Минобороны РФ

Ведомство Сергея Шойгу подтвердило факт атаки дронов на Москву и обвинило Украину в "теракте".

В ночь на 24 июля в Москве раздались взрывы. Дроны атаковали здание рядом с Министерством обороны РФ и бизнес-центр.

Инцидент был прокомментирован в Министерстве обороны России.

"Утром, 24 июля, пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двумя беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории города Москвы. Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение", — говорится в сообщении.

Сообщается, что в настоящее время информации о погибших и пострадавших нет.

Украинская сторона пока никак не отреагировала на инцидент.

Напомним, в разных районах Москвы ночью, 24 июля, раздались громкие взрывы. Город был атакован беспилотниками, сообщают российские российские Telegram-каналы. Якобы атаковано одно из админпостроек Минобороны.

Также сообщается, что якобы дронами была атакована военная часть в черте города.

Также ночью соцсети сообщали о взрывах в Крыму и Курской области. В результате обстрелов были вызваны повреждения зданий, отключение электроснабжения и возникновение пожара.

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