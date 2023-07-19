Атака ракетами и дронами по Одессе: в ВСУ рассказали о последствиях ударов

В ночь на 19 июля российская армия массированно атаковала Одессу и область. Оккупанты направили на регион ракеты Х-59, Х-22, "Ониксы" и "Калибры", а также беспилотники.

О деталях массированной ракетной атаки на Одесскую область рассказал спикер ОК "Пивдень" Владислав Назаров.

"Ночью взбешенный враг ударил по югу Украины мощным накоплением ракет и дронов-камикадзе. Не выводя из бухты в Севастополе один из надводных ракетоносителей, присоединил его к атаке "Калибрамы". 12 из 12 наши силы противовоздушной обороны уничтожили", — говорится в сообщении.

В течение ночи российские оккупанты применили береговой ракетный комплекс из аннексированного Крыма и ударили по Одесской области "Ониксами". Кроме того, стратегическая авиация нанесла удар ракетами Х-59, Х-22. Одновременно с ракетной атакой россияне запустили по югу и дроны "Shahed-136".

По словам Назарова, силы ПВО сбили ракету Х-59 на подлете к берегу. Она упала в одном из кварталов Одессы и образовала большую воронку. Взрывная волна повредила несколько построек вокруг. Травмированы три гражданских лица.

Ракеты "Оникс" и Х-22 российская армия направила на портовую и критическую инфраструктуру. Произошли попадания в зерновой и масляный терминал. В результате ракетного удара повреждены резервуары и оборудование для загрузки. На месте "прилета" возник пожар. Информация о пострадавших не поступала.

Отмечается, что в Одесском районе есть попадание в промышленный объект. В результате удара пострадал гражданский сотрудник. Кроме того, повреждены два складских помещения в разных локациях: с табаком и фейерверками. Спасатели ликвидируют пожар площадью более 3000 кв.

В небе над Одесщиной были сбиты восемь дронов-камикадзе "Shahed".

Представитель ОК "Пивдень" сообщил, что в результате уничтожения ракет и дронов взрывной волной в жилых комплексах Одессы повреждены несколько многоквартирных домов. По меньшей мере, шесть одесситов, среди которых 9-летний мальчик, обратились за медицинской помощью. У пострадавших – ранение обломками стекла и других предметов.

Взрывы в Одессе ночью 19 июля

В ночь на 19 июля в ряде регионов Украины несколько раз объявляли воздушную тревогу. В частности, воздушные силы сообщали, что РФ запустила крылатые ракеты "Калибр" из Черного моря.

После 01:00 в Сети появилась информация, чтов Одессе слышны звуки взрывов. В области была объявлена тревога. Она длилась более двух часов: с 00:56 до 03:21.

Позже в ПС сообщили, что россияне запустили крылатые ракеты двух видов с южного направления. Речь шла о запусках "Калибров" и Х-22. В Одесской ОВО призвали жителей оставаться в укрытиях. В регионе работали силы ПВО.

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