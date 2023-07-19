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В пяти областях объявили штормовое предупреждение – карта

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1490
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В пяти областях объявили штормовое предупреждение – карта

В пяти областях объявили штормовое предупреждение. / Фото: ТСН.ua

Штормовое предупреждение ожидается в западных областях.

В ряде областей Украины в среду, 19 июля, объявили штормовое предупреждение. По данным синоптиков, опасные погодные явления ожидаются на западе страны.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Первый уровень опасности объявлен во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях.

Штормовое предупреждение на мероприятии. / © Укргидрометцентр
Штормовое предупреждение на мероприятии. / Фото: Укргидрометцентр

"Днем 19 июля на Закарпатье и Прикарпатье грозы", — говорят синоптики.

Напомним, 19 июля в Украине будет тепло. Впрочем, в ряде областей будут осадки. Местами прогнозируют грозу.

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Дата публикации
Просмотры
1490
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