В пяти областях объявили штормовое предупреждение – карта

Штормовое предупреждение ожидается в западных областях.
В ряде областей Украины в среду, 19 июля, объявили штормовое предупреждение. По данным синоптиков, опасные погодные явления ожидаются на западе страны.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Первый уровень опасности объявлен во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях.
"Днем 19 июля на Закарпатье и Прикарпатье грозы", — говорят синоптики.
Напомним, 19 июля в Украине будет тепло. Впрочем, в ряде областей будут осадки. Местами прогнозируют грозу.
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