ВСУ выбили оккупантов из позиций возле Орехово-Васильевки

Силы обороны Украины имеют частичный успех, однако захватчики оказывают сильное сопротивление.
Украинские войска выбили российских оккупантов с позиций возле Орехово-Васильевки на Бахмутском направлении.
Об этом сообщил представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев на брифинге 19 июля.
Ковалев отметил, что Силы обороны Украины на Бахмутском направлении ведут наступательные действия севернее и южнее Бахмута.
"В ходе ведения боевых действий российские оккупанты вынужденно отступили с позиций северо-восточнее Орехово-Васильевки", — сказал спикер Генштаба.
Он добавил, что украинские защитники имеют частичный успех и закрепляются на достигнутых рубежах.
В то же время российские захватчики оказывают мощное сопротивление, применяют резервы, но и несут большие потери.
Ситуация на фронте
В утренней сводке Генштаб ВСУ проинформировал, что украинские войска сдерживают наступление российских оккупантов на Марьинском и Купянском направлениях. Кроме этих направлений враг сосредотачивает силы еще и на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском. Кроме того, захватчики на Запорожском и Херсонском направлениях пытаются не допустить дальнейшего продвижения ВСУ.
В свежем отчете американского Института изучения войны указывается, что Силы обороны Украины заняли почти все господствующие высоты возле Бахмута, а россияне продолжают наземные атаки возле города.
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