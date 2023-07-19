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ВСУ выбили оккупантов из позиций возле Орехово-Васильевки

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
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ВСУ выбили оккупантов из позиций возле Орехово-Васильевки

ВСУ выбили оккупантов с позиций на Бахмутском направлении / Фото: Associated Press

Силы обороны Украины имеют частичный успех, однако захватчики оказывают сильное сопротивление.

Украинские войска выбили российских оккупантов с позиций возле Орехово-Васильевки на Бахмутском направлении.

Об этом сообщил представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев на брифинге 19 июля.

Ковалев отметил, что Силы обороны Украины на Бахмутском направлении ведут наступательные действия севернее и южнее Бахмута.

"В ходе ведения боевых действий российские оккупанты вынужденно отступили с позиций северо-восточнее Орехово-Васильевки", — сказал спикер Генштаба.

Он добавил, что украинские защитники имеют частичный успех и закрепляются на достигнутых рубежах.

В то же время российские захватчики оказывают мощное сопротивление, применяют резервы, но и несут большие потери.

Ситуация на фронте

В утренней сводке Генштаб ВСУ проинформировал, что украинские войска сдерживают наступление российских оккупантов на Марьинском и Купянском направлениях. Кроме этих направлений враг сосредотачивает силы еще и на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском. Кроме того, захватчики на Запорожском и Херсонском направлениях пытаются не допустить дальнейшего продвижения ВСУ.

В свежем отчете американского Института изучения войны указывается, что Силы обороны Украины заняли почти все господствующие высоты возле Бахмута, а россияне продолжают наземные атаки возле города.

▶️ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Успехов не достигает ни Украина, ни Россия: в чем дело? | Александр Мусиенко"

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Дата публикации
Просмотры
2396
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