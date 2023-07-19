ЗСУ вибили окупантів із позицій біля Оріхово-Василівки

Українські війська вибили російських окупантів із позицій біля Оріхово-Василівки на Бахмутському напрямку.

Про це повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов на брифінгу 19 липня

Ковальов зазначив, що Сили оборони України на Бахмутському напрямку ведуть наступальні дії північніше та південніше від Бахмута.

"У ході ведення бойових дій російські окупанти вимушено відступили з позицій північно-східніше Оріхово-Василівки", – сказав речник Генштабу.

Він додав, що українські захисники мають частковий успіх та закріплюються на досягнутих рубежах.

Водночас російські загарбники чинять потужний опір, застосовують резерви, але й зазнають великих втрат.

Ситуація на фронті

У ранковому зведенні Генштаб ЗСУ поінформував, що українські війська стримують наступ російських окупантів на Мар’їнському та Куп’янському напрямках. Окрім цих напрямків ворог зосереджує сили ще й на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському. Окрім того, загарбники на Запорізькому та Херсонському напрямках намагаються не допустити подальшого просування ЗСУ.

У свіжому звіті американського Інституту вивчення війни вказується, що Сили оборони України зайняли майже всі панівні висоти біля Бахмута, а росіяни продовжують наземні атаки біля міста.

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