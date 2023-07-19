ЗСУ зайняли майже всі панівні висоти під Бахмутом - ISW

Збройні сили України зайняли майже всі панівні висоти біля Бахмута Донецької області. Тим часом окупанти продовжують наземні атаки біля міста.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Сили оборони зайняли майже всі панівні висоти біля Бахмута. / Фото: Associated Press

Аналітики наголошують, що станом на 18 липня Сили оборони продовжували контрнаступальні дії в районі Бахмута та просувались на північ від міста. Геолокаційні кадри за 17 липня показують, що українські війська просувалися на захід від Ягідного, що за три кілометри на північний захід від Бахмута.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що українські війська зайняли майже всі панівні висоти навколо Бахмута. Російський "воєнкор" стверджував, що підрозділи ЗСУ безуспішно намагалися прорвати російську оборону в напрямку Кліщіївки, яка 7 км на південний захід від Бахмута.

"Маляр заявила, що російські сили в паніці з приводу нещодавнього просування України в районі Бахмута і що дії Росії на різних напрямках, зокрема на Куп’янську, спрямовані на те, щоб відволікти й відтягнути українські сили від місця, де вони просуваються", - йдеться у звіті ISW.

Зазначається, що 18 липня російські окупаційні війська продовжили наземні атаки в районі Бахмута та досягли обмежених територій на південь від нього. Геолокаційні кадри, опубліковані 18 липня, показують, що російські війська просунулися поблизу Озарянівки (14 км на південний захід від Бахмута).

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що російські війська перекидають резерви до Бахмута, щоб зупинити український наступ, незважаючи на те, що Росія зосереджує основні сили на Куп’янському напрямку.

Російський військовий блогер стверджував, що російські контратаки не мали успіху поблизу Озарянівки та в напрямку Іванівського, Григорівки (8 км на північний захід від Бахмута), Оріхово-Василівки та Веселого (20 км на північний схід від Бахмута).

Ситуація в Бахмуті. Карта боїв ISW.

Нагадаємо, речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів про новаторську тактику ЗСУ біля Бахмута. За його словами, українські захисники намагаються просуватися в районі міста, мінімізуючи втрати. Біля Бахмута ж Сили оборони атакують на північному і південному флангах.

У ЗСУ також повідомили, що окупанти стягують резерви до Бахмута. Росіяни іноді намагаються контратакувати. Проте за останній час у ворога успіху не було.

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