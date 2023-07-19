Вибухи на Житомирщині: влада повідомила про атаку на область

Безпілотник влучив в інфраструктурний об'єкт в області.

Під ранок 19 липня окупанти атакували Житомирську область дронами-камікадзе "Шахед".

Про це розповів голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

За попередньою інформацією влади, внаслідок удару "шахедами" постраждав інфраструктурний об'єкт, також є пошкодження приватних домогосподарств.

"Всі екстрені служби прибули до місця події та працюють. Наразі інформації про наявність жертв немає, інформація щодо масштабів пошкоджень уточнюється", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, за даними Генерального штабу ЗСУ, Росія 19 липня знову здійснила комбіновану атаку по містах України. Російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по території України - випустили шість крилатих ракет “Калібр” та 35 іранських ударних БпЛА "Шахед-136". Силами та засобами Повітряних Сил знищено шість крилатих ракет "Калібр" та 31 ударний БпЛА противника.

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