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Росія вночі масовано обстріляла Україну: усі подробиці

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
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Час на прочитання
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Росія вночі масовано обстріляла Україну: усі подробиці

Масована атака України вночі 19 липня / Фото: ТСН.ua

Атака загарбників триває й досі.

У ніч проти середи, 19 липня, окупанти масовано обстріляли Україну щонайменше двома видами ракет, а також іранськими ударними дронами Shahed. Вибухи пролунали в низці регіонів. 

Наразі відомо, що сили ППО знищили усі повітряні цілі на піддступах до столиці. Попередньо, жертв і руйнувань не зафіксовано. 

Офіційної інформації щодо наслідків ворожої атаки на інші регіони поки що немає. 

Станом на 06:53, повітряна тривога оголошена в Київській, Рівненській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях. 

Повітряні Сили ЗСУ повідомили про ймовірні запуски ракет "Калібр" із Чорного моря.

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Дата публікації
Перегляди
7420
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