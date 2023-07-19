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Россия ночью массированно обстреляла Украину: все подробности

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
3740
Время на прочтение
1 мин
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Россия ночью массированно обстреляла Украину: все подробности

Массированная атака Украины ночью 19 июля / Фото: ТСН.ua

Атака захватчиков продолжается до сих пор.

В ночь на среду, 19 июля, оккупанты массированно обстреляли Украину по меньшей мере двумя видами ракет, а также иранскими ударными дронами Shahed. Взрывы раздались в ряде регионов.

Известно, что силы ПВО уничтожили все воздушные цели на подступах к столице. По предварительной информации, жертв и разрушений не зафиксировано.

Официальной информации о последствиях вражеской атаки на другие регионы пока нет.

По состоянию на 06.53, воздушная тревога объявлена в Киевской, Ровенской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях.

Воздушные Силы ВСУ сообщили о возможных запусках ракет "Калибр" из Черного моря.

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Дата публикации
Просмотры
3740
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