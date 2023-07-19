Россия ночью массированно обстреляла Украину: все подробности

Атака захватчиков продолжается до сих пор.
В ночь на среду, 19 июля, оккупанты массированно обстреляли Украину по меньшей мере двумя видами ракет, а также иранскими ударными дронами Shahed. Взрывы раздались в ряде регионов.
- 00:05. Воздушная тревога объявлена в Киеве и в ряде областей Украины.
- Около 00:35. Взрывы раздались на Днепропетровщине.
- 00:56. РФ запустила крылатые ракеты "Калибр" из Черного моря.
- С 01:05. В Одессе слышны звуки взрывов. 03:21 – отбой тревоги в Одесской области.
- Звуки взрывов раздаются в Харькове.
- 01:57 – 02:04. Россияне запустили крылатые ракеты двух видов с южного направления: силы ПВО отражают атаку.
- 04:46. Киевлян предупредили об угрозе атаки БПЛА: в столице и области работает ПВО.
- 05:40. Отбой воздушной тревоги в Киеве.
Известно, что силы ПВО уничтожили все воздушные цели на подступах к столице. По предварительной информации, жертв и разрушений не зафиксировано.
Официальной информации о последствиях вражеской атаки на другие регионы пока нет.
По состоянию на 06.53, воздушная тревога объявлена в Киевской, Ровенской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях.
Воздушные Силы ВСУ сообщили о возможных запусках ракет "Калибр" из Черного моря.
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