19 июля – какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 19 июля, в православном календаре день памяти преподобного Сысоя Великого. Он был выдающейся фигурой в раннехристианской истории. Он решил предаться одинокой жизни и покинул светские забавы, роскоши и комфорт, чтобы обрести покой и близость к Богу. Его местом выбора для обособления стала Египетская пустыня.

Сысой родился в Египте в IV веке. При определенных обстоятельствах он пришел к выводу, что для достижения подлинного духовного развития ему нужно предаться уединенной жизни в одиночестве. Он продал свое имущество, раздал все накопленные деньги бедным и обратился к Иорданскому отшельнику для установки.

Спустя некоторое время Сисой отправился в Египетскую пустыню, найдя место, удаленное от цивилизации и расположенное в дальних уголках пустыни. Он построил маленькую хижину и молитвенную келью и начал жизнь отделения от мира.

На протяжении многих лет Сисой проживал в пустыне, практикуя строгую аскезу, молитву и медитацию. Он встречался с другими отшельниками время от времени, но большую часть времени проводил в одиночестве. Его ведомость распространилась, и к нему приходили люди со всех уголков мира, ища мудрости и духовного совершенствования.

Сысой был известен своей строгой жизнью, самообъявлением и смирением. Он придерживался принципов простоты, отказывался от материальных благ и ценностей, а также от расточительных забав и развлечений. Он проводил много времени в молитве и размышлениях, старательно придерживаясь целей, чтобы быть едины с Богом.

Сысой Великий был примером самопожертвования и преданности, а его жизнь в пустыне служила источником вдохновения для многих людей. Он уделял внимание всем, кто к нему приходил, и делился своим духовным богатством. Многие его посетители стали его последователями и преемниками, продолжая его наследие после его смерти.

Сысой Великий умер в своей пустынной келье в возрасте более ста лет. Его реликвии были похоронены в Египте, а его духовное наследие продолжает жить у верных, восхищающихся его преданностью Богу и одинокими поисками правды в пустыне. Сысой Великий оставил свой след в истории раннехристианского монашества, воплощая идеалы одиночества, преданности и духовного призвания.

Приметы 19 июля

Народные приметы 19 июля / Фото: Pexels

Облака желтого цвета – ждите дождя.

Если листья уже начали желтеть – осень и зима придут рано.

Зеленоватый оттенок луны показывает, что скоро начнутся сильные дожди.

Что завтра нельзя делать

19 июля по народным приметам нельзя спешить, ведь любое дело, которое вы закончите в этот день, будет иметь плохой результат. Женщинам запрещали убирать дома, вместо них эту работу выполняли мужчины. Нельзя давать или брать взаймы деньги — будут финансовые проблемы.

Что можно делать завтра

Издавна верили, что роса в этот день имеет целебную силу, поэтому старались обязательно пройти босиком утром и провести домашний скот, чтобы не болела. Верующие молятся Сисой Великому, чтобы подарил благополучие в делах.

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