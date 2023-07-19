Астрологический прогноз на 19 июля

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: энергия лунного дня делает возможными любые, даже самые ложные и трудоемкие, рабочие проекты – этим непременно нужно воспользоваться, чтобы впоследствии не сожалеть об упущенных возможностях.
Символ дня: Барс, готовящийся к прыжку.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 3.
Счастливый цвет дня: желтый, золотистый, янтарный, медовый.
Счастливые камни дня: рубин, авантюрин (золотой песок).
За какую часть тела отвечает: голова, затылок.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут иметь затяжной характер, поэтому необходимо сразу же обратиться к врачу.
Питание дня: мясо лучше исключить из рациона, пользы оно не принесет. Необходимо также включить в рацион так называемые «горячие» специи –они ускорят пищеварительный процесс, что не позволит съеденному отложиться жиром на боках.
Стрижка дня: не самый лучший день для стрижки.
Дачные работы дня: можно собирать урожай фруктов.
Магия и мистика дня: можно заготавливать лекарственные травы и изготавливать из них лечебные снадобья и защитные амулеты.
Сны дня: сны нынешней ночи сбываются редко, поэтому обращать на них внимание не стоит.
Табу дня: нельзя отвечать агрессией на агрессию, а эмоции следует держать под контролем.
Цитата дня: «Кто осторожнее в своих обещаниях, тот точнее в их исполнении» (Жан-Жак Руссо).
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