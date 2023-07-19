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Астрологический прогноз на 19 июля

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
291
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 19 июля

Астрологический прогноз на 19 июля / Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: энергия лунного дня делает возможными любые, даже самые ложные и трудоемкие, рабочие проекты – этим непременно нужно воспользоваться, чтобы впоследствии не сожалеть об упущенных возможностях. 

Символ дня: Барс, готовящийся к прыжку. 

Стихия дня: Дерево. 

Счастливое число дня: 3. 

Счастливый цвет дня: желтый, золотистый, янтарный, медовый. 

Счастливые камни дня: рубин, авантюрин (золотой песок). 

За какую часть тела отвечает: голова, затылок. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут иметь затяжной характер, поэтому необходимо сразу же обратиться к врачу. 

Питание дня: мясо лучше исключить из рациона, пользы оно не принесет. Необходимо также включить в рацион так называемые «горячие» специи –они ускорят пищеварительный процесс, что не позволит съеденному отложиться жиром на боках. 

Стрижка дня: не самый лучший день для стрижки. 

Дачные работы дня: можно собирать урожай фруктов. 

Магия и мистика дня: можно заготавливать лекарственные травы и изготавливать из них лечебные снадобья и защитные амулеты. 

Сны дня: сны нынешней ночи сбываются редко, поэтому обращать на них внимание не стоит. 

Табу дня: нельзя отвечать агрессией на агрессию, а эмоции следует держать под контролем. 

Цитата дня: «Кто осторожнее в своих обещаниях, тот точнее в их исполнении» (Жан-Жак Руссо). 

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Дата публикации
Просмотры
291
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