Фокус на ПВО, боеприпасах и броне: Резников – об итогах "Рамштайна-14"

Союзники Киева на 14-й встрече Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" продемонстрировали решительную поддержку.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников на своей странице в Twitter.

"Рамштайн-14 продемонстрировал непреклонную поддержку Украины нашими партнерами. Приоритет: Поставка оружия и оборудования, срочно необходимых для освобождения территории Украины. Фокус: ПВО, боеприпасы и броня", — написал он.

Люксембургских и эстонских партнеров министр поблагодарил за представление программы развития коалиции в ІТ-отрасли; литовских – за инициативу создания коалиции по разминированию территории Украины; главу Пентагона Ллойда Остина — за "руководство беспрецедентной коалицией против зла".

Напомним, в Офисе президента заявили, что на "Рамштайне-14" обсуждались ключевые инструменты в вопросе вооружения Украины: дальнобойные ракеты, специальные средства для разминирования, дополнительные элементы ПВО и ПРО, а также бронетехника, снаряды разной мощности и авиация.