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Фокус на ППО, боєприпасах і броні: Резніков - про підсумки "Рамштайну-14"

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
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88
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Фокус на ППО, боєприпасах і броні: Резніков - про підсумки "Рамштайну-14"

Резніков підбив підсумки "Рамштайну-14" / Фото: Twitter / Олексій Резніков

Міністр назвав пріоритетні потреби України та подякував партнерам.

Союзники Києва на 14-й зустрчі Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" продемонстрували рішучу підтримку.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков на своїй сторінці у Twitter. 

"Рамштайн-14 продемонстрував непохитну підтримку України нашими партнерами. Пріоритет: Постачання зброї та обладнання, терміново необхідних для звільнення території України. Фокус: ППО, боєприпаси та броня", - написав він. 

Люксембурзьким та естонським партнерам міністр подякував за представлення програми розвитку коаліції в ІТ-галузі; литовським - за ініціативу створення коаліції з розмінування території України; очільнику Пентагона Ллойду Остіну - за "керівництво безпрецедентною коаліцією проти зла".

Нагадаємо, у Офісі президента заявили, що на "Рамштайні-14" обговорювалися ключові інструменти в питанні озброєння України: далекобійні ракети, спеціальні засоби для розмінування, додаткові елементи ППО та ПРО, а також бронетехніка, снаряди різної потужності та авіація.

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Дата публікації
Перегляди
88
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