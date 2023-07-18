Что Украина может получить от очередного "Рамштайна": ответ Подоляка

Так, нам необходимо несколько ключевых инструментов в вопросе вооружения. О них будут говорить, в частности, на "Рамштайне".

Об этом сказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире телеканала FREEДОМ.

Ключевые потребности Украины

Как отметил Подоляк, сегодня ВСУ крайне нужны:

дальнобойные ракеты;

специальные средства для разминирования;

дополнительные элементы ПВО и ПРО;

бронетехника;

снаряды разной мощности;

авиация, в том числе F-16.

"Вот "Рамштайн", собственно, на это заточен. Очень практичные вещи", – подчеркнул советник главы ОП.

Заметим, что в Офисе Президента анонсировали хорошие новости для украинцев. По словам главы ОП Андрея Ермака, в ближайшее время ожидаются важные решения.

"Оружия будет больше. Надежды врага на преимущество будут разбиты реальностью, антироссийская коалиция сильна и в очередной раз докажет это важными решениями", – подчеркнул он.

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