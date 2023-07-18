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В Офисе президента интригуют: "Оружия будет больше"

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
497
Время на прочтение
1 мин
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В Офисе президента интригуют: "Оружия будет больше"

Андрей Ермак сделал обнадеживающее заявление об оружии / Фото: Андрей Ермак/Facebook

Глава Офиса президента Андрей Ермак проанонсировал важное решение.

Глава Офиса президента Андрей Ермак сделал заявление, что заинтриговало подписчиков. Он сообщил, что будет больше оружия.

Об этом руководитель Офиса президента написал в Telegram.

"Оружия будет больше. Надежды врага на преимущество будут разбиты реальностью, антироссийская коалиция сильна и в очередной раз докажет это важными решениями", — отметил он.

Напомним, 18 июля началось 14 заседание в формате Рамштайн. Глава Министерства обороны США Ллойд Остин заявил, что союзники не прекратят поддерживать Украину, пока ВСУ не будут в полной мере обеспечены оружием и боеприпасами. Он отметил, что участники контактной группы будут продолжать обучать украинских военных, предоставлять оборудование ВСУ и помогать, чтобы Украина могла оградить себя от российских агрессоров и не допустить новых агрессий в будущем.

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Дата публикации
Просмотры
497
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