В Офисе президента интригуют: "Оружия будет больше"

Глава Офиса президента Андрей Ермак сделал заявление, что заинтриговало подписчиков. Он сообщил, что будет больше оружия.

Об этом руководитель Офиса президента написал в Telegram.

"Оружия будет больше. Надежды врага на преимущество будут разбиты реальностью, антироссийская коалиция сильна и в очередной раз докажет это важными решениями", — отметил он.

Напомним, 18 июля началось 14 заседание в формате Рамштайн. Глава Министерства обороны США Ллойд Остин заявил, что союзники не прекратят поддерживать Украину, пока ВСУ не будут в полной мере обеспечены оружием и боеприпасами. Он отметил, что участники контактной группы будут продолжать обучать украинских военных, предоставлять оборудование ВСУ и помогать, чтобы Украина могла оградить себя от российских агрессоров и не допустить новых агрессий в будущем.

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