Три сценария победы Украины: как может закончиться война

Среди вероятных сценариев есть как оптимистичные для Украины, так и не очень

На днях были опубликованы результаты опроса социологической группы "Рейтинг". Согласно обнародованным результатам исследования, около 95% украинцев уверены, что Украина одержит победу в российско-украинской войне.

Проанализируем разные варианты победы Украины в этой войне.

Оптимистический вариант

Оптимистичен вариант выхода Вооруженных сил Украины на границы 1991 года. Скажу больше, оптимальным вариантом в дальнейшем сосуществовании с нашим соседом является создание ряда квазиобразований на территории России типа Белгородской народной республики, Курской народной республики и Брянской народной республики. Это этнические украинские земли. Мы должны отразить события 2014 года на Востоке Украины на этих территориях РФ. С создания квазиобразований должен начаться процесс разрушения Российской империи, что не позволит повторить сценарий февраля 2022 года.

По оценкам западных экспертов, Россия за период оккупации украинских земель смогла построить самые большие оборонительные сооружения за всю историю войн. Даже во время Второй мировой войны такой многоэшелонированной линии обороны не было. Первая линия обороны – это взводные опорные пункты, так называемые окопы. Вторая линия — минные поля, площадь минирования довольно широкая. Для этого противник использует новейшие разработки ВПК, а именно установки дистанционного минирования "Земледелие", которые позволяют вести минирование дистанционно, устанавливая мины на пути возможного продвижения ВСУ.

Минные поля прикрывает ствольная реактивная артиллерия неприятеля, огонь корректируется с помощью дронов. Также работают штурмовая авиация и вертолеты Ка-52.

Российский вертолет Ка-52

Замечу, что ситуация для ВСУ усугубляется высокой насыщенностью обороны врага системами РЭБ. В частности, зафиксированы системы РЭБ "Мурманск" и "Красуха", которые создают препятствия для работы украинских беспилотников, заглушают сотовую связь. Это делает невозможным координацию действий между нашими штурмовыми подразделениями.

Впрочем, стоит отметить, что ни одна линия обороны, которую создавали, не останавливала наступательных действий. В частности, это касается линии Маннергейма — полосы фортификационных сооружений, построенных Финляндией на Карельском перешейке в 1920—1930 годах на случай войны с Советским Союзом. Еще была "линия Сталина" — система узловых оборонительных сооружений на границе СССР (до 1939 года), состоявшая из укрепрайонов от Карельского перешейка до берегов Черного моря. Вспомним и линию Мажино, возведенную Францией в 1929—1934 годах вдоль ее границы с Германией.

Все они не выполнили свои задачи, несмотря на многоэшелонированный характер оборонительных позиций. Их таки прорвали.

В частности, немецкие войска пробили линию Мажино, которую строили более 10 лет, атакуя ее в наименее защищенном участке в болотистой местности вблизи Арденского леса. Быстрый прорыв линии обороны позволил обойти французские и британские войска с тыла, и из-за риска окружения они были вынуждены отступить к Дюнкерку. Большинство же оборонных сооружений и дотов линии Мажино так и не были применены по назначению. Что касается линии Маннергейма, то советские войска ее просто "прогрызли" массированными атаками.

Многое будет зависеть от качества применения сил и средств. Пока все — в нашу пользу.

Однако реальных оснований говорить о вступлении Украины в НАТО и применении положений статьи 5 Альянса о коллективной безопасности как гарантии территориальной целостности Украины сейчас нет. Решение принимается коллегиально. И позиция даже одной страны – имею в виду Венгрию – может стать ключевой. Кстати, достаточно опасны были тезисы Генри Киссинджера, который говорил, что Украина может стать членом Североатлантического альянса, но, например, без Крыма. Такой сценарий нам не подходит.

Украине предложат статус стратегического партнера, который позволяет постоянно получать военно-техническую помощь.

Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что с начала полномасштабного вторжения России и до 2027 года Германия потратит на поставки оружия Украине примерно 17 миллиардов евро.

Один из танков Leopard 2, в частности Германия передает Украине / Фото: Associated Press

В свою очередь, президент США Джо Байден в интервью CNN недавно заявил, что пока Украина не в НАТО, США предоставят ей такие гарантии безопасности, как Израиля.

Речь идет о предоставлении Украине статуса основного союзника вне блока НАТО.

Этот статус дает возможность размещения военных резервных запасов США на территории страны-союзника и получения избыточных оборонительных материалов и закупки боеприпасов с обедненным ураном. Кроме того, он дает возможность занимать материалы и оборудование для совместных исследований и развития и соревноваться за контракты на ремонт и поддержку оборудования Минобороны США за границей.

Статус союзника позволит Украине получить военную подготовку и помощь, включая ускорение продаж и лизинга военного оборудования, вне зависимости от результатов президентской гонки в США.

Кстати, о НАТО. Западные специалисты отмечают, что Вооруженные Силы Украины перешли и в значительной степени отвечают натовским стандартам. Это и переход на западные калибры, и создание эшелонированной системы ПВО, интегрированной в общую систему противовоздушной и противоракетной обороны, и получение современной бронетехники разных типов.

Наиболее реалистичный вариант развития

Другой, самый реалистичный вариант – выход ВСУ на линию разграничения, которая была до полномасштабного вторжения, то есть до 24 февраля 2022 года.

В настоящее время захвачено около 60% Запорожской области, 50% Донецкой области, почти всю Луганщину и левый берег Херсонщины.

После быстрой деоккупации Харьковской области и части Херсонской области ВСУ создали предпосылки для дальнейшей успешной деоккупации украинских территорий.

Карта боевых действий на юге Украины по состоянию на 16 июля американского Института изучения войны (ISW)

В частности, первыми в список деоккупации по праву попадают Мелитополь и Бердянск. Их россияне превратили в огромные логистические хабы для обеспечения своей группировки. И, естественно, этот аппендикс ВСУ будут стремиться как можно быстрее вырезать. А чтобы предотвратить быстрое освобождение, агрессор создал на этом направлении мощный оборонный узел. Враг понимает, что именно эти города попадут под удар ВСУ, поэтому стягивают на этом направлении дополнительные резервы и тяжелую армейскую технику.

По информации британской разведки, Россия опасается больших наступательных действий в Запорожском направлении. "Большой украинский прорыв в Запорожье серьезно подверг бы сомнению жизнеспособность российского сухопутного коридора, соединяющего Ростовскую область России и Крым", – сообщает Минобороны Британии со ссылкой на свою разведку.

В свою очередь представители МОУ сообщают о перемещении противником своих наиболее боеспособных частей из Херсонского направления на Запорожский: это, прежде всего, подразделения морской пехоты, Воздушно-десантных войск и 49 армии.

Кроме того, на Запорожское направление в район Орехова переброшены подразделения 22-й и 45-й бригады спецназначения плюс — подразделения 291-го мотострелкового полка.

Командование российских оккупационных войск, понимая неспособность сдержать украинское наступление на разных направлениях, решило "сузить" возможную географию активных действий ВСУ.

Вместе с тем, заявления о возможности окончания войны до конца 2023 и выхода на границы 1991 года слишком оптимистичны.

Годы оккупации отдельных территорий Донецкой и Луганской областей не прошли даром. Ведь россияне не теряли времени и со своей стороны, как могли, укрепляли его. И физически, и ментально. Следовательно, самым тяжелым и горячим направлением будет оставаться Донецкое и Луганское.

На то есть несколько объективных причин и проблем, мешающих быстрому продвижению ВСУ.

В первую очередь Донецкая и Луганская области — это многочисленные городские агломерации с плотной промышленной инфраструктурой и городской застройкой. Включая город-миллионник Донецк. Деоккупация Донетчины и Луганской области займет годы. Если оккупанты штурмовали Бахмут с населением 70 тысяч почти девять месяцев, то перед нами встанет вопрос освобождения миллионного Донецка, полумиллионного Луганска, и целого ряда промышленных городов с населением от 100 до 200 тысяч человек.

Вторая проблема заключается в близком наличии границы с российской федерацией, что позволит России обстреливать наши войска со своей территории и легко опрокидывать резервы. Собственно, с этой проблемой украинские Вооруженные силы уже столкнулись в 2014 году.

Третьей не менее важной проблемой является наличие на этих территориях значительного числа местных коллаборантов. На оккупированных территориях созданы так называемые "армейские корпуса" общей численностью до 120 тысяч человек. И не стоит говорить, что там только алкоголики или наркоманы.

Учитывая это, без плотных фильтрационных мер на освобожденных территориях украинского Востока, к сожалению, обойтись не удастся. И для безопасности в целом, и для надлежащего проведения в будущем выборов — чтобы исключить возможность попадания сомнительного контингента как в избирательные комиссии, так и быть избранными в государственные органы.

Поэтому при очищении Донетчины с Луганщиной от российских окупантов Украине придется воевать не только за территорию, но и за разум людей. А это, к сожалению, возможно не так быстро, как хотелось бы.

Сроки освобождения оккупированных территорий связаны, в первую очередь, с переоснащением ВСУ и получением новейших образцов высокотехнологичного оружия. Это прямая взаимосвязь. Как только будет достаточно средств поражения и главное достаточное количество оружия, которое своими тактико-техническими характеристиками превосходит русский, тогда мы можем говорить о планировании операций по деоккупации территорий.

В настоящее время россияне активно используют против украинских сил обороны фронтовую авиацию. Это делается с целью противодействия активному продвижению контрнаступления ВСУ.

Эту тактику авиаударов россиян можно было сделать невозможным за счет передачи нам самолетов F-16, о чем украинская сторона сообщала. Во время контрнаступления идет речь фактически о лобовом характере атак и штурмах нескольких линий укреплений врага. Без поддержки авиации наступление значительно усложнится.

F-16 будут на вооружении ВСУ уже осенью / Фото: Associated Press

Между тем, западные эксперты убеждали нас, что достаточно дать ВСУ средства ПВО, в частности, малого и среднего радиуса действия для того, чтобы состоялся успешный характер контрнаступления. Практика показала, что это было ошибочное видение ситуации. ВСУ стали заложниками предвзятого отношения в момент предоставления Украине F-16 на время проведения контрнаступательных операций.

Следует заметить, что передача украинским Вооруженным силам F-16 затягивается не из-за технических вопросов – обучения экипажей, техников, инфраструктуры – а исключительно по политическим причинам и активной работе российских спецслужб, которые на всех фронтах пытаются торпедировать военное сотрудничество США и других западных государств с Украиной. .

Пессимистическое развитие событий

Следует остановиться и на пессимистическом варианте развития событий. Речь идет о том, что уже началась дипломатическая активность в отношении так называемых мирных переговоров. Такую инициативу мы слышали от президента Бразилии, Папы Франциска, африканских стран, Индонезии. Речь идет о "замороженном мире", который будет означать территориальные уступки со стороны Украины и признание за Россией оккупированных территорий. Но удовлетворяет ли нас такой сценарий? Нет.

Посмотрим, что происходит за этот месяц, какие тезисы вбрасываются в западные СМИ. Экс-чиновники США встречались с представителями Российской Федерации. Велись разговоры о возможности мирных переговоров. Это первый тезис.

Второй тезис. Украинское контрнаступление затормозилось. Соответственно нужно искать пути возможного переговорного процесса.

Третий тезис: "мы вам дали все, что вы просили, но, к сожалению". То есть создаются предпосылки, формируется общественное мнение. Контрнаступление захлебнулось. Соответственно, украинская сторона должна согласиться на предложения Российской Федерации по так называемым мирным переговорам. И никого не интересует, что, собственно, требования российской стороны – это территориальные уступки со стороны нашей страны.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный вынужден был публично объяснить западным партнерам, что контрнаступление не прекратилось. Только после этого сменилась риторика уже представителей оборонных ведомств стран Запада.

Специальный посланник Папы Римского кардинал Маттео Дзуппи после визита в Москву отметил, что "конца конфликта не виден в ближайшей перспективе". По мнению профессора Гарварда Грэма Эллисона, если на фронте сохранятся текущие темпы продвижения ВСУ, то на освобождение временно оккупированных украинских территорий уйдет 16 лет. Как долго может длиться эта война?

По экспертным оценкам западных исследований, финансовые мощности страны-оккупанта позволяют вести активные боевые действия еще минимум полтора года. Происходящее на фронте свидетельствует, что РФ начала игру в долгую. Трудно определить точные временные рамки завершения войны. Например, министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что не сомневается в успешности нынешнего контрнаступления ВСУ. Но, по его мнению, война будет продолжаться и в 2024 году.

Вынужден констатировать, что российское руководство понимает дипломатию как односторонние уступки в их пользу, в частности, о признании оккупации Донбасса и Крыма. Впрочем, стоит вспомнить заявление Валерия Залужного, что никаких компромиссов с врагом не будет — только война до победы.

Автор: военный эксперт Дмитрий Снегирев

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