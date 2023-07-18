Сырский о контрнаступлении ВСУ: "Не стоит ожидать быстрых результатов"

Украинские военные освобождают оккупированные РФ территории постепенно.
Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский рассказал, что контрнаступление Вооруженных сил Украины действительно идет не так быстро, как этого хотелось бы.
Об этом он сказал в интервью находящемуся на востоке военному корреспонденту BBC.
"Мы хотели бы добиться очень быстрых результатов. Но на самом деле это практически невозможно", — подчеркнул он.
По словам Сырского, территория на востоке Украины очень заминирована и есть оборонительные заграждения оккупантов.
"Поэтому наше продвижение действительно идет не так быстро, как хотелось бы", – говорит Командующий Сухопутными войсками.
Однако Сырский подчеркнул, что у Украины все же есть одно неоспоримое преимущество перед Россией.
"Я считаю, что единство нашего военного руководства и доверие солдат друг к другу – это сильная сторона нашей армии", – говорит командующий.
Сырский также отметил, что отвоевание Бахмута для него также является "делом чести": "Мы потеряли многих наших побратымов, наших военнослужащих, когда защищали Бахмут… поэтому мы просто должны его вернуть".
Напомним, на восточном фронте оккупанты перекидывают свои резервы, Сырский рассказал, что там происходит.
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