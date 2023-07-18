Сырский о контрнаступлении ВСУ: "Не стоит ожидать быстрых результатов"

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский рассказал, что контрнаступление Вооруженных сил Украины действительно идет не так быстро, как этого хотелось бы.

Об этом он сказал в интервью находящемуся на востоке военному корреспонденту BBC.

"Мы хотели бы добиться очень быстрых результатов. Но на самом деле это практически невозможно", — подчеркнул он.

По словам Сырского, территория на востоке Украины очень заминирована и есть оборонительные заграждения оккупантов.

"Поэтому наше продвижение действительно идет не так быстро, как хотелось бы", – говорит Командующий Сухопутными войсками.

Однако Сырский подчеркнул, что у Украины все же есть одно неоспоримое преимущество перед Россией.

"Я считаю, что единство нашего военного руководства и доверие солдат друг к другу – это сильная сторона нашей армии", – говорит командующий.

Сырский также отметил, что отвоевание Бахмута для него также является "делом чести": "Мы потеряли многих наших побратымов, наших военнослужащих, когда защищали Бахмут… поэтому мы просто должны его вернуть".

Напомним, на восточном фронте оккупанты перекидывают свои резервы, Сырский рассказал, что там происходит.

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