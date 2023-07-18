Готовим вкусные баклажаны за 30 минут: ТОП-3 рецепта

Из баклажанов можно готовить безграничное количество вкусных блюд. Их жарят, запекают, готовят на гриле или мангале, делают вкусные салаты, добавляют в супы, варят соусы. Как быстро и вкусно приготовить синенькие – читайте дальше.

Как быстро приготовить баклажаны

Готовим на огне. Такой способ занимает мало времени, но требует подготовки. Чтобы овощи на огне были вкусными, их сначала маринуют. Можно просто нарезать кружочками баклажаны, полить соевым соусом в достаточном количестве и оставить на 20 минут. Затем слить жидкость, добавить к баклажанам 2 ст. ложки растительного масла и отправить на гриль. Также синенькие можно запекать целиком, нанизав на шампуры или выложить на решетку. Дать им немного времени остыть, снять кожуру, размять вилкой. В баклажановую массу добавить оливковое масло, специи по вкусу и чеснок. И вы получите вкусную закуску, которую можно есть с хлебом или подать к мясу.

Такой способ занимает мало времени, но требует подготовки. Чтобы овощи на огне были вкусными, их сначала маринуют. Можно просто нарезать кружочками баклажаны, полить соевым соусом в достаточном количестве и оставить на 20 минут. Затем слить жидкость, добавить к баклажанам 2 ст. ложки растительного масла и отправить на гриль. Также синенькие можно запекать целиком, нанизав на шампуры или выложить на решетку. Дать им немного времени остыть, снять кожуру, размять вилкой. В баклажановую массу добавить оливковое масло, специи по вкусу и чеснок. И вы получите вкусную закуску, которую можно есть с хлебом или подать к мясу. Жарим на сковороде. Пожарить баклажаны можно кольцами, затем каждый кусочек перемазать смесью сметаны, чеснока и зелени. Другой способ – нарезать слайсами, обжарить с обеих сторон и придумать начинку из любых продуктов в холодильнике. Это может быть майонез с зеленью и чесноком или лосось со сливочным творогом.

Пожарить баклажаны можно кольцами, затем каждый кусочек перемазать смесью сметаны, чеснока и зелени. Другой способ – нарезать слайсами, обжарить с обеих сторон и придумать начинку из любых продуктов в холодильнике. Это может быть майонез с зеленью и чесноком или лосось со сливочным творогом. Запекаем в духовке. Баклажаны следует разрезать пополам, ложкой удалить сердцевину, сделав челноки, выложить любую начинку. Это может быть жареный фарш с помидорами, смесь других овощей со сметаной и зеленью. Также можно сделать начинку из белых грибов со сметаной – очень вкусно.

ТОП-3 рецепта для идеальных баклажанов на скорую руку

1. Запеченные баклажаны с чесноком.

Составляющие на одну порцию:

1 баклажан среднего размера;

2 зубчика чеснока;

2 ст. ложки оливкового масла;

2 щепотки любых ароматных трав;

соль и перец по вкусу.

Баклажаны нужно разрезать вдоль и сделать надрезы. Затем посолите и оставьте на 10 минут. Удалите излишнюю жидкость и положите половинки срезами вниз на противень. Запекайте в духовке в течение 10 минут при максимальной температуре. Оливковое масло соединяем с травами и измельченным чесноком. Затем вытаскиваем синенькие из духовки, смазываем смесью из приправ, переворачиваем и запекаем еще 5-7 минут.

2. Жареные баклажаны с чесноком и творогом.

Ингредиенты для приготовления:

1 баклажан;

2 помидора;

50 г твердого сыра;

4 зубчика чеснока;

майонез или сметана;

зелень;

масло;

соль.

Баклажаны промываем и нарезаем кружочками. Затем кружочки посыпаем солью и отставляем на 15 минут, чтобы они не были горькими. Далее промываем и просушиваем бумажным полотенцем. Кружочки жарим на сковороде в достаточном количестве масла. Для приготовления начинки натираем сыр, чеснок, нарезаем зелень и заправляем майонезом или сметаной. Помидоры следует нарезать тонкими кружочками. Затем смазываем баклажаны соусом, кладем помидор, посыпаем зеленью.

3. Баклажаны на гриле или на мангале.

Чтобы запеченные на огне баклажаны обладали непревзойденным вкусом, их нужно сначала замариновать. Для этого нужно:

70 мл оливкового или подсолнечного масла;

2 ст. ложки винного уксуса;

4 ст. ложки соевого соуса;

3 зубчика чеснока;

немного любых ароматных трав.

Сначала прогреваем масло на сковороде, измельчаем чеснок, добавляем другие составляющие. Баклажаны нарезаем кружками, заливаем полученным маринадом и накрываем пищевой пленкой. Или можно поместить синенькие в пакет для удобства. Через 10 минут достаем баклажаны из маринада и выкладываем на решетку гриля. Огонь не должен быть открытым, угли должны тлеть. Как только одна сторона зарумянится, следует перевернуть овощи. Таким образом можно готовить другие овощи, шампиньоны и мясо птицы.

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