Куриный суп с зеленым горошком: рецепт полезного блюда

Суп из куриной грудки с зеленым горошком – это полезное, диетическое блюдо, которое понравится и детям.
Суп готовится на курином бульоне с картофелем, зеленым горошком и овощами.
Ингредиенты
- куриные грудки – 2 шт.;
- вода – 2 л;
- морковь – 1 шт.;
- болгарский перец – 1 шт.;
- лук репчатый – 1 шт.;
- спаржевая фасоль – 150 г;
- помидор – 1 шт.;
- зеленый горошек – 100 г;
- картофель – 4 шт.;
- зелень петрушки свежая;
- перец черный молотый;
- соль.
Приготовление
Влейте в кастрюлю воду и положите в нее куриное филе, посолите. Варите 40 минут с момента закипания. Готовое мясо достаньте из бульона. Остудите и нарежьте средними кусочками.
Спаржу помойте и нарежьте средними кусочками.
Стручки зеленого горошка почистите.
Морковь очистите, нарежьте колечками. Лук очистите, мелко нарежьте и отправьте в бульон вместе с морковью, фасолью и горошком.
Картофель помойте, очистите, нарежьте кубиками и добавьте в бульон.
Болгарский перец помойте, очистите от семечек и нарежьте небольшими кусочками.
Помидор обдайте кипятком, нарежьте кубиками.
Добавьте овощи в суп. Посолите, поперчите. Когда суп закипит, положите в него куриное филе. Варите 15 минут на медленном огне. Посыпьте суп нарезанной петрушкой.
Советы
- Если у вас не найдется свежего горошка, используйте замороженый.
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