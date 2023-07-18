Куриный суп с зеленым горошком: рецепт полезного блюда

Суп из куриной грудки с зеленым горошком – это полезное, диетическое блюдо, которое понравится и детям.

Суп готовится на курином бульоне с картофелем, зеленым горошком и овощами.

Ингредиенты

куриные грудки – 2 шт.;

вода – 2 л;

морковь – 1 шт.;

болгарский перец – 1 шт.;

лук репчатый – 1 шт.;

спаржевая фасоль – 150 г;

помидор – 1 шт.;

зеленый горошек – 100 г;

картофель – 4 шт.;

зелень петрушки свежая;

перец черный молотый;

соль.

Приготовление

Влейте в кастрюлю воду и положите в нее куриное филе, посолите. Варите 40 минут с момента закипания. Готовое мясо достаньте из бульона. Остудите и нарежьте средними кусочками.

Спаржу помойте и нарежьте средними кусочками.

Стручки зеленого горошка почистите.

Морковь очистите, нарежьте колечками. Лук очистите, мелко нарежьте и отправьте в бульон вместе с морковью, фасолью и горошком.

Картофель помойте, очистите, нарежьте кубиками и добавьте в бульон.

Болгарский перец помойте, очистите от семечек и нарежьте небольшими кусочками.

Помидор обдайте кипятком, нарежьте кубиками.

Добавьте овощи в суп. Посолите, поперчите. Когда суп закипит, положите в него куриное филе. Варите 15 минут на медленном огне. Посыпьте суп нарезанной петрушкой.

Советы

Если у вас не найдется свежего горошка, используйте замороженый.

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