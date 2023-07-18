Готуємо смачні баклажани за 30 хвилин: ТОП-3 рецепти

З баклажанів можна готувати безмежну кількість смачних страв. Їх смажать, запікають, готують на грилі чи мангалі, роблять смачні салати, додають у супи, варять соуси. Як швидко та смачно приготувати синенькі – читайте далі.

Як швидко приготувати баклажани

Готуємо на вогні. Такий спосіб займає мало часу, але потребує підготовки. Щоб овочі на вогні були смачними, їх спочатку маринують. Можна просто нарізати баклажани кружальцями, полити соєвим соусом у достатній кількості та залишити на 20 хвилин. Потім зцідивши рідину, додати до баклажанів 2 ст. ложки рослинної олії та відправити на гриль. Також синенькі можна запікати цілими, нанизавши на шампури чи викласти на решітку. Дати їм трохи часу охолонути, зняти шкірку, розім’яти виделкою. В баклажанову масу додати оливкову олію, спецій за смаком та часник. І ви отримаєте смачну закуску, яку можна їсти з хлібом чи подати до м’яса.

Такий спосіб займає мало часу, але потребує підготовки. Щоб овочі на вогні були смачними, їх спочатку маринують. Можна просто нарізати баклажани кружальцями, полити соєвим соусом у достатній кількості та залишити на 20 хвилин. Потім зцідивши рідину, додати до баклажанів 2 ст. ложки рослинної олії та відправити на гриль. Також синенькі можна запікати цілими, нанизавши на шампури чи викласти на решітку. Дати їм трохи часу охолонути, зняти шкірку, розім’яти виделкою. В баклажанову масу додати оливкову олію, спецій за смаком та часник. І ви отримаєте смачну закуску, яку можна їсти з хлібом чи подати до м’яса. Смажимо на сковорідці. Посмажити баклажани можна кільцями, потім кожен шматочок перемазати сумішшю сметани, часнику та зелені. Інший спосіб – нарізати слайсами, обсмажити з обох сторін та придумати начинку з продуктів, які є в холодильнику. Це може бути майонез із зеленню та часником або лосось із вершковим сиром.

Посмажити баклажани можна кільцями, потім кожен шматочок перемазати сумішшю сметани, часнику та зелені. Інший спосіб – нарізати слайсами, обсмажити з обох сторін та придумати начинку з продуктів, які є в холодильнику. Це може бути майонез із зеленню та часником або лосось із вершковим сиром. Запікаємо в духовці. Баклажани слід розрізати навпіл, ложкою видалити серцевину, зробивши човники, викласти будь-яку начинку. Це може бути смажений фарш з помідорами, суміш інших овочів зі сметаною та зеленню. Також можна зробити начинку з білих грибів зі сметаною – буде дуже смачно.

ТОП-3 рецепти для ідеальних баклажанів нашвидкуруч

1. Запечені баклажани з часником.

Складники на одну порцію:

1 баклажан середнього розміру;

2 зубчики часнику;

2 ст. ложки оливкової олії;

2 щіпки будь-яких ароматних трав;

сіль та перець за смаком.

Баклажани потрібно розрізати вдовж та зробити надрізи. Потім солимо та залишаємо на 10 хвилин. Зливаємо зайву рідину і кладемо половинки зрізами вниз на деко. Запікаємо в духовці протягом 10 хвилин на максимальній температурі. Оливкову олію з’єднуємо з травами та подрібненим часником. Потім витягуємо синенькі з духовки, намащуємо сумішшю з приправ, перевертаємо та запікаємо ще 5-7 хвилин.

2. Смажені баклажани з часником та сиром.

Інгредієнти для приготування:

1 баклажан;

2 помідори;

50 г твердого сиру;

4 зубчики часнику;

майонез чи сметана;

зелень;

олія;

сіль.

Баклажани промиваємо та нарізаємо кружечками. Потім кружечки посипаємо сіллю та відставляємо на 15 хвилин, щоб вони не були гіркими. Далі промиваємо та просушуємо паперовим рушником. Кружечки смажимо на сковорідці у достатній кількості олії. Для приготування начинки натираємо сир, часник, нарізаємо зелень та заправляємо майонезом чи сметаною. Помідори слід нарізати тонкими кружальцями. Потім змащуємо баклажани соусом, кладемо помідор, посипаємо зеленню.

3. Баклажани на грилі чи на мангалі.

Щоб запечені на вогні баклажани мали неперевершений смак, їх потрібно спочатку замаринувати. Для цього потрібно:

70 мл оливкової чи соняшникової олії;

2 ст. ложки винного оцту;

4 ст. ложки соєвого соусу;

3 зубчики часнику;

трохи будь-яких ароматних трав.

Спочатку прогріваємо олію на сковороді, подрібнюємо часник, додаємо інші складники. Баклажани нарізаємо кружальцями, заливаємо отриманим маринадом та накриваємо харчовою плівкою. Або можна помістити синенькі в пакет для зручності. Через 10 хвилин дістаємо баклажани з маринаду і викладаємо на решітку гриля. Вогонь не повинен бути відкритим, вугілля має тліти. Щойно одна сторона зарум’яниться, слід перевернути овочі. У такий спосіб також можна готувати інші овочі, печериці та м’ясо птиці.

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