Бере приклад: сестра Камілли носить таку саму зачіску, як і сама королева

У королеви Камілли є молодша сестра. Її звуть Аннабель Елліот та їй 74 роки.

Нещодавно на Вімблдонському тенісному турнірі жінок заскочили разом у королівській ложі. Камілла була в білому пальті і зі своїм бездоганним укладанням. Але ми звернули увагу на зачіску Аннабель.

Жінка носить схоже укладання, як її старша сестра Камілла. Тільки у Аннабель Еліот колір волосся більш пісочного відтінку, а у Камілли платиновий блонд, такий самий, який носила покійна королева Єлизавета II.

Королева Камілла та її сестра Аннабель Елліот / Фото: Getty Images

Збіг це чи молодша сестра прагне брати прикладі зі старшої, не відомо. Натомість відомо, що сестри дуже дружні, і Аннабель навіть була однією з компаньйонок Камілли на її коронації з королем Чарльзом 6 травня.

Нагадаємо, напередодні коронації перукарка королеви Камілли Джо Гансфорд, яка відповідає за королівське укладання уже понад 35 років розповіла, як їй вдалося досягти такого ідеального платинового відтінку.

Королева Камілла на Вімблдоні / Фото: Getty Images

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