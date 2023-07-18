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У Кремлі пригрозили відповіддю за підрив Кримського мосту

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
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Час на прочитання
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У Кремлі пригрозили відповіддю за підрив Кримського мосту

Речник президента Путіна Дмитро Пєсков прокоментував підрив Кримського мосту / Фото: Associated Press

Цікаво, що Росія не хоче визнати Київ терористичним, попри заяви Міноборони РФ.

У Кремлі заявили про відповідь за підрив Кримського мосту. Пропозиції для президента-диктатора Володимира Путіна ще виробляться.

Про це сказав речник президента Росії Дмитро Пєсков на брифінгу, передають пропагандисти.

"Пропозиції для президента щодо відповіді на атаку на Кримський міст і заходи щодо підвищення його безпеки ще виробляються", - відповів він журналістам.

Цікаво, що Росія не хоче визнати Київ терористичним, попри заяви Міноборони РФ, які назвали атаки по мосту та Криму "терористичним актом". 

Додамо, офіційно українська влада не визначає, що може завдавати удари по Росії.

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Дата публікації
Перегляди
284
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