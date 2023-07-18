У Кремлі пригрозили відповіддю за підрив Кримського мосту

Цікаво, що Росія не хоче визнати Київ терористичним, попри заяви Міноборони РФ.
У Кремлі заявили про відповідь за підрив Кримського мосту. Пропозиції для президента-диктатора Володимира Путіна ще виробляться.
Про це сказав речник президента Росії Дмитро Пєсков на брифінгу, передають пропагандисти.
"Пропозиції для президента щодо відповіді на атаку на Кримський міст і заходи щодо підвищення його безпеки ще виробляються", - відповів він журналістам.
Цікаво, що Росія не хоче визнати Київ терористичним, попри заяви Міноборони РФ, які назвали атаки по мосту та Криму "терористичним актом".
Додамо, офіційно українська влада не визначає, що може завдавати удари по Росії.
Читайте також:
- Контрнаступ ЗСУ: у Міноборони розповіли, скільки територій вже деокупували
- Армія РФ наступає на одному з напрямків, а ЗСУ просуваються біля Бахмута - Міноборони
- Якщо Кримський міст дуже пошкоджений, росіянам доведеться піти з Херсонської і Запорізької областей – експерт