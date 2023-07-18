В Кремле пригрозили ответом за подрыв Крымского моста

Интересно, что Россия не хочет признать Киев террористическим, несмотря на заявления Минобороны РФ.

В Кремле заявили об ответе за подрыв Крымского моста. Предложения для президента-диктатора Владимира Путина еще производятся.

Об этом сказал спикер президента России Дмитрий Песков на брифинге, передают пропагандисты.

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"Предложения для президента по ответу на атаку на Крымский мост и меры по повышению его безопасности еще производятся", — ответил он журналистам.

Интересно, что Россия не хочет признать Киев террористическим, несмотря на заявления Минобороны РФ, которые назвали атаки по мосту и Крыму "террористическим актом".

Добавим, официально украинские власти не признают, что могут наносить удары по России.

Атака на Крымский мост: комментарии американцев

По оценке американских аналитиков ISW, атака на Крымский мост повлияла на логистику российских войск на юге. Аналитики также считают, что бегущие из Крыма российские туристы после взрывов на мосту, вероятно, усилили движение и, скорее всего, помешали российской логистике с полуострова в "тыловые районы" на территории Херсонщины и Запорожья.

В Белом доме не связывают взрывы на Крымском мосту и отмены "зернового соглашения". У Байдена подчеркнули, что Киев самостоятельно определяет, является ли Крымский мост легитимной военной целью для поражения, отмечает представитель администрации президента США.

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