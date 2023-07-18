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В Мелитополе снова громко: в городе произошел взрыв

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
1085
Время на прочтение
1 мин
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В Мелитополе снова громко: в городе произошел взрыв

В Мелитополе 18 июля раздался взрыв. / Фото: Associated Press

Взрывы произошли в Михайловке.

Во временно оккупированном Мелитополе во вторник, 18 июля, прогремел один мощный взрыв. Его слышали жители города.

Об этом сообщил легитимный мэр Иван Федоров.

"На Мелитопольском направлении громко. В Мелитополе один мощный взрыв слышали жители центральной части города", — говорится в сообщении мэра

По его словам, также сообщается о пяти мощных взрывах в Михайловке.

"Выясняем, что происходит", — подчеркнул Федоров.

Как сообщалось, в Мелитополе кафиры усилили пропаганду. К ней враг привлекает и молодежь, и пожилых людей. В частности, создали "отряд Путина" из пенсионерок.

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Дата публикации
Просмотры
1085
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