В Мелитополе снова громко: в городе произошел взрыв

Во временно оккупированном Мелитополе во вторник, 18 июля, прогремел один мощный взрыв. Его слышали жители города.

Об этом сообщил легитимный мэр Иван Федоров.

"На Мелитопольском направлении громко. В Мелитополе один мощный взрыв слышали жители центральной части города", — говорится в сообщении мэра

По его словам, также сообщается о пяти мощных взрывах в Михайловке.

"Выясняем, что происходит", — подчеркнул Федоров.

Как сообщалось, в Мелитополе кафиры усилили пропаганду. К ней враг привлекает и молодежь, и пожилых людей. В частности, создали "отряд Путина" из пенсионерок.

Читайте также: