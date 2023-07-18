"Бавовна" на Крымском мосту: запустить переправу полностью планируется осенью

После "бавовны" на Крымском мосту ремонт переправы займет целые месяцы. Возобновить движение по обе стороны планируется до 1 ноября.

Об этом заявил российский вице-премьер Марат Хуснуллин, пишет Крым. Реалии».

“Предварительно планируем возобновить двустороннее движение с одной стороны до 15 сентября. Движение с другой – до 1 ноября текущего года. Сроки будут еще уточняться по мере подготовки проектно-сметной документации”, – сказал российский чиновник.

По его словам, планируется строить временный 250-метровый мост, из которого будут работать строители и поднимать кранами разрушенные пролеты.

Напомним, что накануне российский диктатор Путин провел совещание с Хуснуллиным по поводу событий на Крымском мосту.

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