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"Бавовна" на Крымском мосту: запустить переправу полностью планируется осенью

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
1120
Время на прочтение
1 мин
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"Бавовна" на Крымском мосту: запустить переправу полностью планируется осенью

"Хлопок" на Крымском мосту / Фото: Getty Images

Чтобы ремонтировать мост планируется построить дополнительную переправу.

После "бавовны" на Крымском мосту ремонт переправы займет целые месяцы. Возобновить движение по обе стороны планируется до 1 ноября.

Об этом заявил российский вице-премьер Марат Хуснуллин, пишет Крым. Реалии».

“Предварительно планируем возобновить двустороннее движение с одной стороны до 15 сентября. Движение с другой – до 1 ноября текущего года. Сроки будут еще уточняться по мере подготовки проектно-сметной документации”, – сказал российский чиновник.

По его словам, планируется строить временный 250-метровый мост, из которого будут работать строители и поднимать кранами разрушенные пролеты.

Напомним, что накануне российский диктатор Путин провел совещание с Хуснуллиным по поводу событий на Крымском мосту.

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Дата публикации
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