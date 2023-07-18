РФ атаковала Украину "Калибрамы" и "Шахедами": как прошла ночь в регионах

Через сутки враг не прекратил обстрелов по Украине. В результате вражеской атаки по многим районам есть погибшие.

Ситуация в регионах по состоянию на 9:00 по данным областных государственных администраций.



Черниговщина

За сутки в области прогремели 3 обстрела (11 взрывов). По Семеновской общине Новгород-Северского района — 2 неуправляемые ракеты из вертолетов, обстрел из минометов (загорелось сено на территории бывшей фермы), по Сновской общине Корюковского района — из минометов. Обошлось без жертв.



Сумщина

Сегодня утром зафиксировано 45 обстрелов приграничья (271 взрыв). Повреждения получили 8 общин: Белопольская, Краснопольская, Юнаковская, Хотинская, Новослободская, Середино-Будская, Эсманская, Шалыгинская.

Белопольское общество: в результате одного из артобстрелов погибли 2 гражданских лица, ранения получили 10 человек. Повреждено административное здание, 4 многоквартирных дома, гараж, 2 частных автомобиля. В результате еще одного артобстрела повреждены электросети. В других общинах зафиксировано разрушение и повреждение гражданских объектов жилья.



Запорожская область

За минувшие сутки 24 прифронтовых населенных пункта Запорожской области были под вражеским огнем. Военные РФ совершили 104 обстрела: из авиации ударили по Орехову, Новодаровке и Малой Токмачке, из БПЛА атаковали Новоандреевку, из РСЗО избивали по Новодаровке, Темировке, Новоивановке, Каменскому. 95 артиллерийских обстрелов совершили по территории Гуляйполя, Железнодорожного, Малиновки, Преображенки, Каменского, Плавней, Пятихаток и других сел на линии огня. 26 поврежденных гражданских объектов: многоэтажные и частные дома, хозяйственные постройки, автомобили и другое имущество людей.

В результате авиаудара по жилому району Орехова погибла 72-летняя женщина. Еще 5 жителей получили травмы — 48-летнему мужчине на месте была оказана медицинская помощь, раненых женщин 43, 73, 79 лет и 75-летний мужчина оперативно госпитализирован в медицинское учреждение.



Днепропетровщина

Вчера днем враг ударил по области ракетой по Межевской общине Синельниковского района. Повреждены несколько жилых домов. Прошло без погибших и раненых. Более полудесятка выстрелов за ночь произвел агрессор по Никополю. Гатив из тяжелой артиллерии. Несколько раз враг ударил и по Синельниковщине. Защитники неба сбили над Днепропетровщиной "Шахед". Без последствий.



Харьковщина

На Слобожанском направлении противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Волчанск, Караическое и Бударки Чугуевского района. На Купянском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия западнее Лимана Первого. Нанес авиационные удары в районах Кисловки и Котляровки. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Новомлынску, Двуречному, Западному, Купянску и Кисловке.

В результате обстрела с. Кондрашовка Купянского района уничтожен автомобиль. В результате обстрела г. Купянск из РСЗО повреждены помещения предприятия и 2 частных жилых дома, хозяйственные сооружения. Двое гражданских мужчин 49 и 60 лет получили легкие ранения и не нуждались в госпитализации.



Луганщина

Вчера россияне безуспешно штурмовали наши позиции вблизи Дибровы. Там Силы обороны приостановили все попытки россиян. Под огнем артиллерии в очередной раз оказались Невское и Белогоровка, по которой оккупанты нанесли и удар из авиации. За сутки противник совершил 103 обстрела (476 снарядов).



Донетчина

За сутки россияне совершили 32 обстрела, применив ЗРК «С-300», БПЛА «Ланцет», РСЗО «Град», артиллерию, танки по населенным пунктам: Авдеевка, Константиновка, Краматорск, Красногоровка, Курахово, Торецк, пгт. Бердичи, с.Благодатное, с.Днепроэнергия и другие.

Повреждены 20 жилых домов (из них 4 – многоквартирных), школа, склад, ЛЭП, 4 гаража, 3 гражданских автомобиля, помещения лаборатории, здание «Укрзализныци», поле пшеницы, 3 грузовых автомобиля.

По области в сутки 3 погибших, 4 раненых.



Николаевщина

Ночью силами и средствами противовоздушной обороны над Николаевщиной были сбиты четыре дрона-камикадзе типа «Shahed 136». Также ночью враг атаковал Николаев. Попадание в объект промышленности, в результате чего произошло возгорание; было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет. Сегодня утром г. Очаков Очаковской общины подверглись артиллерийским обстрелам. Последствия уточняются.



Одесщина

Ночью из акватории Черного моря по Одессе выпущено 6 "Калибров". Все ракеты были уничтожены силами противовоздушной обороны.

Обломками сбитых ракет и взрывной волной от ущерба повреждены объекты портовой инфраструктуры, несколько частных домовладений. В собственном доме ранения получил пожилой мужчина, он госпитализирован.

Херсонщина

За сутки по области противник совершил 95 обстрелов (517 снарядов), из них по г. Херсон противник совершил 11 обстрелов (79 снарядов). Россияне попали в районы 24 населенных пунктов области. Из-за российской агрессии три человека получили ранения.

Читайте также: