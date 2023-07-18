Суровикина лишили полномочий, но его судьба "еще не решена" — ГУР

После непродолжительного мятежа в РФ главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина российский генерал Суровикин пропал из виду. О том, что с ним произошло, неизвестно до сих пор.

Российского генерала Сергея Суровикина, которого также называют "Армагеддоном", лишили полномочий.

Об этом сообщил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

По его словам, Суровикин сейчас находится на территории РФ, но "его судьба еще не решена".

Андрей Юсов отметил, что перестановки в военном командовании РФ играют на руку Украине, поскольку в долгосрочной перспективе оказывают негативное влияние на боеспособность российских войск и боевой дух оккупантов. Однако актуальную ситуацию на фронте они не изменят.

"Нам не нужно быстрого обвала ждать", — подчеркнул Юсов.

Он также добавил — чем больше будут успехи на фронте у Сил обороны Украины, тем сильнее будут разгораться внутренние конфликты в России. Но сейчас украинское командование делает все, чтобы ВСУ продвигались вперед, независимо от того, что происходит внутри страны-агрессора.

Напомним, заместителя командующего российскими войсками в Украине Сергея Суровикина якобы задержала контрразведка РФ в связи с его вероятной причастностью к мятежу Евгения Пригожина и "вагнеровцев". Его, вероятно, допрашивают. Однако о точном местонахождении одного из глав российских войск в Украине не знает даже его семья. Где девался Суровикин и в чем его подозревают – читайте в материале.

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