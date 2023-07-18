Суровікіна позбавили повноважень, але його доля "ще не вирішена" — ГУР

Після нетривалого заколоту в РФ ватажка "вагнерівців" Євгена Пригожина російський генерал Суровікін зник з поля зору. Про те, що з ним сталося, невідомо досі.

Російського генерала Сергія Суровікіна, якого також називають "Армагеддоном", позбавили повноважень.

Про це повідомив представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

За його словами, Суровікін зараз перебуває на території РФ, але "його долю ще не вирішено".

Андрій Юсов зауважив, що перестановки у військовому командуванні РФ грають на руку Україні, оскільки в довгостроковій перспективі негативно впливають на боєздатність російських військ і бойовий дух окупантів. Однак актуальної ситуації на фронті вони не змінять.

"Нам не потрібно швидкого обвалу чекати", — наголосив Юсов.

Він також додав — що більшими будуть успіхи на фронті у Сил оборони України, то сильніше розпалюватимуться внутрішні конфлікти в Росії. Але зараз українське командування робить усе, щоб ЗСУ просувалися вперед, незалежно від того, що відбувається всередині країни-агресора.

Нагадаємо, заступника командувача російських військ в Україні Сергія Суровікіна нібито затримала контррозвідка РФ у зв'язку з його ймовірною причетністю до заколоту Євгена Пригожина та "вагнерівців". Його, ймовірно, допитують. Однак про точне місцеперебування одного з очільників російських військ в Україні не знає навіть його родина. Де подівся Суровікін і в чому його підозрюють - читайте в матеріалі.

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