На кордоні України стоять понад 200 автомобілів – де найбільші черги

У ДПСУ розповіли про черги на пунктах пропуску на виїзд з України.

На кордоні України станом на ранок 18 липня у чергах на пунктах пропуску стоять 209 автомобілів та 90 пішоходів.

Про це повідомляє Західне регіональне управління ДПСУ.

Прикордонники також просять враховувати під час планування поїздок можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.

Найбільші черги фіксують на перетині кордону до Польщі у таких пунктах пропуску:

"Устилуг" - 80 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" - 25 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Краківець" - 40 л/а, 0 автобуси; (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" - 30 л/а, 0 автобусів, 90 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

Угорщина:

"Тиса" - 7 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" - 10 л/а, 0 пішоходів (працює від 8 до 19 години);

"Косино" - 17 л/а, 0 пішоходів (працює від 8 до 20 години);

На кордоні з Молдовою, Словаччиною та Румунією черги відсутні.

Нагадаємо, переселенці, які перебувають за кордоном, не отримуватимуть виплат: кого це стосуватиметься.

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