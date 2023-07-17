В Україні змінюють порядок виплат для переселенців

Від 1 серпня 2023 року в Україні запрацюють новації щодо виплат для внутрішньо переміщених осіб. У межах змін фінансова допомога ВПО призначатиметься на пів року.

Про це повідомили у Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Втім, деякі категорії українців зможуть отримувати виплати протягом року. Як пояснили у відомстві, це родини, які перебувають у складних життєвих обставинах. Тобто, це сім'ї, у яких середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача не перевищує чотирьох розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

До того ж на держпідтримку впродовж 12 місяців можуть розраховувати сім'ї, у складі яких є особи працездатного віку, які:

доглядають за дітьми до досягнення ними шестирічного віку (включно)

мають трьох і більше дітей віком до 18 років і доглядають за ними

є особами з інвалідністю

є громадянами, які доглядають за особами з інвалідністю I групи або дітьми з інвалідністю тощо

Якщо ж у складі сім’ї є безробітна особа працездатного віку, яка впродовж перших шести місяців, коли їй виплачували кошти, поліпшила свою економічну самостійність (наприклад, працевлаштувалася, зареєструвалася у центрі зайнятості як безробітна, зареєструвалася як фізична особа-підприємець, отримала допомогу на здобуття економічної самостійності тощо) й середньомісячний дохід якої не перевищує трьох розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність — таким сім'ям держава теж виплачуватиме допомогу на проживання впродовж 12 місяців.

Крім того, від 1 вересня допомога не продовжується для ВПО, чий майновий стан дозволяє обійтися без допомоги держави.

Раніше стало відомо, що українці, які перебувають за кордоном 45 днів без вагомих причин, не вважатимуться внутрішньо переміщеними особами і будуть позбавлені державних виплат від 1 серпня 2023 року.

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