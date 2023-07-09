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Болгарія подовжила програму підтримки біженців з України: на який термін

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Болгарія подовжила програму підтримки біженців з України: на який термін

Болгарія подовжила програму підтримки біженців з України. / Фото: pixabay.com

Власники готелів у Болгарії, у яких проживають українці зі статусом тимчасового захисту, і надалі отримуватимуть фінансову допомогу.

Болгарія до кінця вересня 2023 року подовжила програму державної підтримки з розміщення українських біженців.

Про це повідомили у Міністерстві реінтеграції України.  

Так, згідно з рішенням, власники готелів і надалі будуть отримувати по 15 левів (близько 310 гривень) на день за кожного українця зі статусом тимчасового захисту, який у них проживає. 

Крім того, уряд Болгарії доручив міністрам праці та соціальної політики й освіти впродовж двох місяців розробити пропозиції, які сприятимуть інтеграції осіб із тимчасовим захистом у суспільство країни.

Нагадаємо, у Чехії від липня змінюють умови допомоги для українців.

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