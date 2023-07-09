Комаровський спростував відомий міф про кавуни

Якщо ви не збираєтеся смажити кавун, немає чого хвилюватися, зазначає лікар.

Чи можна вживати ранні кавуни? Педіатр Євген Комаровський спростував найпоширеніший міф про перші кавуни, які нібито містять багато нітратів. Лікар назвав це "страшилками" та пояснив, чому не варто боятися ранніх кавунів.

Про це розповів відомий лікар Євген Комаровський.

"Існує багато-багато страшилок про ранні кавуни. Вічно нас лякають якимись нітратами, яких там величезна кількість. І це просто страшенно загрожує нашому життю. Повинен сказати, це очевидно, що вирощування кавунів не дуже відрізняється від вирощування огірків, помідорів, кабачків тощо", - сказав Комаровський.

Він порівняв продукти та пояснив, чому потрібно заспокоїтися щодо кавунів. За його словами, концентрація нітратів (безбарвні солі та ефіри азотистої кислоти, хімічні речовини, які використовують переважно для добрив у с/х господарстві та під час виробництва - ред.), навіть дуже висока, не може нашкодити здоров'ю людини.

"Чомусь нас не лякають ранні огірки, помідори, кабачки, а ось кавунів усі бояться. Тому, по-перше, заспокойтеся. Концентрація нітратів, навіть дуже висока, не може з вами щось скоїти. Це страшилки. Нітрати нейтралізуються аскорбіновою кислотою, якї багато у м'якоті кавуна. І ще що важливо знати: нітрати в основному локалізуються в кожурі кавуна. В м'якоті їх практично немає. А небезпечні сполуки утворюються з нітратів під час нагрівання при високій температурі. Якщо ви не збираєтеся смажити кавун, немає чого хвилюватися", - зазначив медик.

Нагадаємо, раніше лікар Євген Комаровський Києву зазначав, що Запорізька АЕС не несе загрози. Водночас регіони, які розташовані поряд, у випадку теракту на станції повинні бути евакуйовані.

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