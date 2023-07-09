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У Маріуполі "тихий бунт": Андрющенко розповів деталі

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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2386
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У Маріуполі "тихий бунт": Андрющенко розповів деталі

У Маріуполі "тихий бунт": Андрющенко розповів деталі

Росіяни розробляють план "евакуації" з міста.

У тимчасово окупованому Маріуполі розпочався "тихий бунт". Все через росіян, які "понаїхали" до міста. Зокрема, йдеться про узбеків, бурятів, та інших національних меншин РФ.

Про це інформує у Telegram радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. 

За його словами, обурення маріупольці висловлюють у Мережі. Серед інших, там обговорюють ситуацію, яка трапилася у громадському транспорті.

"Росіянин у громадському транспорті напав на 16-річну дівчину. Ніхто з присутніх в автобусі за неї не заступився. Городяни в мережі вирішили, що "чу**ів треба гнати", оскільки вони поводяться "як звірі", - йдеться у повідомленні.

Додамо, що загарбники розробляють план "евакуації" з Маріуполя. Йдеться про вивезення колаборантів, документів й награбованого майна.

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Дата публікації
Перегляди
2386
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