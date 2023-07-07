Відчувають, що ЗСУ близько: окупанти готують план "евакуації" з Маріуполя

Ймовірно, тікатимуть окупанти й зрадники до Росії.
За даними українського підпілля, ворог розробляє план "евакуації" з міста. Росіяни мають намір вивезти колаборантів, документи й награбоване майно.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Крім того, що в Маріупольському порту прискорюються вантажні операції. Зокрема, йдеться про вивезення зерна.
Вочевидь, росіяни нарешті усвідомили, що в них залишилося зовсім небагато часу. Маріуполь обов'язково провернеться під контроль України, над цим сьогодні активно працюють наші воїни та проукраїнське населення.
"Навіть у випадку втечі зрадникам України не вдасться уникнути відповідальності. Кожному із них доведеться відповідати за свої вчинки", – наголосили у Центрі.
Відзначимо, що у Маріуполі за загадкових обставин гинуть окупанти. Протягом останніх двох тижнів у різних районах міста знайшли тіла восьми російських військових: шестеро були зарізані, а двоє – застрелені в потилицю. Звісно ж, такі випадки окупаційна влада активно приховує, бо в росіян може початися справжня паніка.
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