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Скільки мирних жителів загинуло в Україні через війну Росії: дані ООН

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Скільки мирних жителів загинуло в Україні через війну Росії: дані ООН

Наслідки російських ракетних ударів по Україні / Фото: ДСНС України

ООН наголошує, що кількість жертв війни може бути вищою.

ООН опублікувала новий звіт щодо кількості загиблих українців через війну Росії проти України. За їхніми даними, 9 177 українців загинуло і 15 993 було поранено. 

Про це йдеться у звіті Моніторингової місії ООН з прав людини. 

З 24 лютого 2022 року, коли розпочався широкомасштабний збройний напад Російської Федерації, до 30 червня 2023 року Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало:

  • 25 170 жертв серед цивільного населення у 1 504 населених пунктах України, зокрема 9 177 загиблих і 15 993 поранених.
  • Серед них 535 загиблих і 1095 поранених дітей.
  • Серед цих жертв серед дорослих, стать яких була відома, чоловіки становили 61%, а жінки - 39%. Серед дітей, стать яких була відома, хлопчики становили 57,2%, а дівчатка - 42,8%.

Регіонами з найбільшою кількістю жертв серед цивільного населення стали: Донецька, Харківська, Київська, Херсонська та Луганська області.

"Реальна кількість жертв серед цивільного населення є значно вищою, оскільки багато повідомлень про окремі жертви серед цивільного населення в певних населених пунктах досі не підтверджені. До таких населених пунктів належать Маріуполь (Донецька область), Лисичанськ, Попасна та Сєвєродонецьк (Луганська область)", - йдеться у звіті ООН. 

Нагадаємо, російська ракета у Львові у ніч проти 6 липня поцілила у житловий будинок. На місці трагедії загинуло 10 людей, ще понад 40 осіб отримали травми. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
340
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