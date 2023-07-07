Естонський генерал розповів про боротьбу в Кремлі за насліддя Путіна

Естонський генерал, командувач Ліги оборони Естонії та чинний депутат естонського парламенту Мееліс Кійлі вважає, що за Пригожиним та його заколотом міг хтось стояти у Кремлі. Цей бунт демонструє те, що в Росії точиться боротьба за владу.

Про це він сказав в інтерв'ю ТСН.ua

"Ні, я не думаю, що це якось вплинуло на фронт. Всі їхні сили там. Тому впливу це не мало. Але в перспективі… Це моя особиста думка, проте я не думаю, що це була виключна ініціатива Пригожина. Я справді вірю, що в Кремлі точиться боротьба, можливо, вже за насліддя Путіна. Він (Пригожин – ред.) мав досить сильну підтримку режиму на високому рівні. Але це мої припущення", - пояснив естонський генерал.

Мееліс Кійлі зауважив, що Захід мляво відреагував на бунт Пригожина, оскільки боїться, щоб ядерна зброя не потрапила до рук терористів "Вагнера".

"Взагалі-то це можливо. Це насправді загроза. Тому що, на жаль, так, Росія є ядерною державою. Але я не бачу можливостей, щоб керівництво (Росії – ред.) використало ядерну зброю, незважаючи на риторику. Ні, вони не будуть цього робити. Але, якщо вони втратять контроль над ядерними об'єктами, які потраплять до рук таких заколотників, - це загроза. Але ми не повинні це переоцінювати", - пояснив він.

Генерал також вважає, що якщо Пригожиним керував хтось інший, то навіть вони не хочуть, щоб ядерна зброя потрапила до рук заколотників чи злочинних сил.

"Бо це не заколотники. Давайте називати речі своїми іменами. "Вагнер" є терористичним угрупованням. Вони є злочинцями в очах міжнародного права, а також з точки зору моралі", - наголосив він.

Нагадаємо, естонський генерал, командувач Лігою оборони Естонії Мееліс Кійл наголосив, що те, що контрнаступ України просувається повільно - хибна думка. Оскільки у ворога було 9 місяців на підготовку, то не варто очікувати, що наступальні дії будуть схожими на "легку прогулянку".

Читайте також: