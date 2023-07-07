На Чернігівщині рятувальники витягли з річки тіла двох дівчат

На Чернігівщині рятувальники витягли з річки Десна тіла двох дівчат 2008 року народження.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

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У повідомленні зазначається, що дівчата зникли поблизу с. Оболоння Коропської територіальної громади.

"Станом на 16:00 водолазами було виявлено та піднято на поверхню з річки Десна тіла двох дівчат 2008 р. н., які зникли поблизу с. Оболоння Коропської територіальної громади Новгород-Сіверського району", - йдеться у повідомленні.

У ДСНС також заявили, що загалом до пошукових робіт було залучено понад 30 осіб: рятувальники, водолази, поліцейські та місцеві жителі.

В поліції Чернігівської області уточнили, що близько о пів на четверту ранку до поліції звернулася мешканка села Оболоння Коропської громади з повідомленням про безвісне зникнення двох дівчат, 14-річної місцевої мешканки та її 15-річної подруги з іншого села тієї ж громади. Дівчата зустрілися учора вдень в Оболонні та пішли відпочивати на пляж р. Десна за 2 кілометри від села. Близько 18-ї години рідні спілкувалися з ними телефоном, але після того подруги припинили відповідати на дзвінки.

Спочатку мати однієї з дівчат разом зі знайомою тривалий час намагалися відшукати дівчат самотужки, проте знайшли лише їхній одяг та особисті речі на березі Десни. Після цього вони звернулися по допомогу до поліції.

На Чернігівщині втопилися дві дівчини

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Державне бюро розслідувань відкрило провадження за фактом загибелі двох військовослужбовців. Човен з п'ятьма прикордонниками перекинувся під час руху притокою річки Дніпро.

Крім того, ми раніше інформували, що у Дніпропетровській області в річці Дніпро знайшли мертвою 15-річну дівчину. За попередніми даними, вона потонула під час відпочинку.

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