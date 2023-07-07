Генерал Естонії оцінив контрнаступ українських військових

Те, що контрнаступ України просувається повільно - хибна думка. Оскільки у ворога було 9 місяців на підготовку, то не варто очікувати, що наступальні дії будуть схожими на "легку прогулянку".

Таку думку висловив естонський генерал, командувач Лігою оборони Естонії Мееліс Кійл в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua.

"Ваші сили дуже професійні. Вони дуже добре просуваються. Вони дуже розумні, добре керовані та мають дуже гарне командування. Тому прогрес був надзвичайно добрим і створив для ворога численні дилеми. Звичайно, ми не можемо недооцінювати медіа, але нам також потрібно протистояти цьому, і пояснювати, й це мають робити експерти", - каже естонський генерал.

Також на його думку, наративи про повільність українського наступу може бути дезінформаційною компанією з метою ввести в оману західні суспільства, щоб змусити їх відмовитися від допомоги Україні.

Крім того, Мееліс Кійл не погоджується зі словами президента Чехії Петра Павела про те, що в України буде лише одна спроба контрнаступу.



"Він колишній військовий. У нього є своя особиста думка щодо цього. Ні, я не згоден. Я теж колишній військовий. Контрнаступ — це не один поштовх. Контрнаступ – це дуже складна операція, й не лише військова. Це економічні, демографічні, соціальні зусилля. Тому я не згоден з тим, що є лише один шанс. Ні. Треба враховувати й те", - наголошує генерал Естонії.

На його думку, невдалий заколот Євгена Пригожина на Москву зробив міжнародну позицію Росії серед її свого роду партнерів, особливо в Китаї, такою, що ставить під сумнів їхню здатність керувати власною країною.

"Росія слабшає щодня. Так, вони виробляють ракети. Так, вони вражають українську інфраструктуру. Але ви також повинні розуміти й бачити, що контрзаходи, яких вжила Україна, також дуже ефективні. На жаль, ми поки що не можемо зупинити виробництво ракет, але нам потрібно працювати в цьому напрямку. Позиція Путіна в очах російського керівництва також може покласти край експорту-імпорту життєво необхідної продукції для ракет. Тож почекаємо й побачимо", резюмує Мееліс Кійл.

Раніше секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що наступ Збройних Сил України відбувається успішно в "безпрецедентних умовах".

Міністр оборони України Олексій Резніков закликав не робити поспішних висновків про "повільний контрнаступ", адже йдеться не лише про звільнення захоплених ворогом населених пунктів.

Зазначимо, що тим часом українські військові знову просунулися на Бахмутському напрямку і повернули окуповані території.

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