Генерал Эстонии оценил контрнаступление украинских военных

То, что контрнаступление Украины продвигается медленно – заблуждение. Поскольку у врага было 9 месяцев на подготовку, то не стоит ожидать, что наступательные действия будут похожи на "легкую прогулку".

Такое мнение высказал эстонский генерал, командующий Лигой обороны Эстонии Меэлис Кийл в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

"Ваши силы очень профессиональные. Они очень хорошо продвигаются. Они очень умны, хорошо управляемы и имеют очень хорошее командование. Поэтому прогресс был чрезвычайно хорошим и создал для врага многочисленные дилеммы. Конечно, мы не можем недооценивать медиа, но нам также нужно противостоять этому, и объяснять, и это должны делать эксперты", – говорит эстонский генерал.

Также, по его мнению, нарративы о медлительности украинского наступления могут быть дезинформационной компанией с целью ввести в заблуждение западные общества, чтобы заставить их отказаться от помощи Украине.

Кроме того, Меелис Кийл не соглашается со словами президента Чехии Петра Павела о том, что у Украины будет только одна попытка контрнаступления.



"Он бывший военный. У него есть свое личное мнение на этот счет. Нет, я не согласен. Я тоже бывший военный. Контрнаступление — это не один толчок. Контрнаступление – это очень сложная операция, и не только военная. Это экономические, демографические, социальные". усилия. Поэтому я не согласен с тем, что есть только один шанс. Нет. Надо учитывать и то", — отмечает генерал Эстонии.

По его мнению, неудачный мятеж Евгения Пригожина на Москву сделал международную позицию России среди ее своего рода партнеров, особенно в Китае, ставящей под сомнение их способность управлять собственной страной.

"Россия слабеет каждый день. Да, они производят ракеты. Да, они поражают украинскую инфраструктуру. Но вы также должны понимать и видеть, что контрмеры, которые предприняла Украина, также очень эффективны. К сожалению, мы пока не можем остановить производство ракет, но нам нужно работать в этом направлении. Позиция Путина в глазах российского руководства также может положить конец экспорту-импорту жизненно необходимой продукции для ракет. Так что подождем и увидим", резюмирует Меелис Кийл.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что наступление Вооруженных сил Украины происходит успешно в "беспрецедентных условиях".

Министр обороны Украины Алексей Резников призвал не делать поспешных выводов о "медленном контрнаступлении" , ведь речь идет не только об освобождении захваченных врагом населенных пунктов.

Отметим, что украинские военные снова продвинулись на Бахмутском направлении и вернули оккупированные территории.

Читайте также: