Данилов: Наступление ВСУ продолжается успешно в беспрецедентных условиях

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что наступление Вооруженных сил Украины происходит успешно в "беспрецедентных условиях".

Об этом он написал в Facebook.

По его словам, во время активных боевых действий ВСУ "делают невозможное, ломая все устоявшиеся теории и практики ведения современных войн".

"Силы обороны успешно выполняют задачи наступления в условиях равенства или даже численного меньшинства задействованных сил и средств. Реализуют задачи без преимущества в воздухе. Случай беспрецедентного характера", — заявил Данилов.

Он отметил, что одновременно приоритетом является жизнь воинов, а потому потери ВСУ в наступлении намного ниже, чем у россиян.

"Но чудо украинской устойчивости требует постоянной и значительно большей поставки вооружения. Это вопрос один из главных на заседаниях Ставки, усилий президента и правительства", — добавил секретарь СНБО.

Что известно о контрнаступлении ВСУ

Ранее стало известно, что во время контрнаступления украинские военные уверенно продвигаются для освобождения наших территорий и преуспевают на восточном и южном направлениях. На востоке продолжаются как наступательные, так и оборонительные действия.

Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного "бесят" заявления о том, что контрнаступление происходит медленнее ожидаемого, ведь украинские военные платят кровью за каждый метр продвижения на фронте.

Министр обороны Украины Алексей Резников призвал не делать поспешных выводов о "медленном контрнаступлении", ведь речь идет не только об освобождении захваченных врагом населенных пунктов.

В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские войска перехватили стратегическую инициативу на Бахмутском направлении, где продолжаются ожесточенные бои. Силы обороны совершают наступление широким фронтом.

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