Ночная атака по Украине: что летело и сколько удалось сбить

Ночью 3 июля российские войска совершили очередную атаку иранскими ударными дронами Shahed-136/131 с юго-восточного направления. В общей сложности зафиксированы пуски 17 "шахедов".

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

"В южных, восточных и центральных областях работала противовоздушная оборона. В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 13 ударных БПЛА "Shahed-136/131". Остальные – не достигли своих целей. Предварительно, без потерь", — говорится в сообщении.

Ночью в Украине прогремели взрывы

В ночь на 3 июля в нескольких областях Украины была объявлена тревога из-за применения оккупантами ударных беспилотников, а также ракетной угрозы в некоторых регионах.

В 04:36 были зафиксированы взрывы в Хмельницкой области, в пресс-службе Воздушных сил ВСУ сообщили о работе противовоздушной обороны. Также о взрывах сообщили в Житомирской областной военной администрации.

В 2:44 в воздушных силах предупредили о возможном использовании ударных БПЛА в Винницкой области.

В 02:36 поступила информация о возможном использовании ударных БПЛА в Черкасской области.

В 02.30 воздушные силы сообщили о взрывах в Кировоградской области. Там также работала ПВО.

В 3:12 были зафиксированы пуски крылатых ракет типа "Калибр" из Черного моря в сторону Одесской области, из-за чего в регионе была объявлена воздушная тревога.