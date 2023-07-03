ВСУ успешно контратакуют на шести участках фронта — ISW

Вооруженные силы Украины совершили контрнаступательные операции на шести участках фронта. На некоторых из них добились успехов во время операций.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

"2 июля украинские войска совершили контрнаступательные операции на шести участках фронта и на некоторых из них добились успехов. ВСУ вели наступательные операции на Лиманском направлении, в районе Бахмута, на линии фронта Авдеевка – Донецк, на западе Донецкой области, на административной границе между Запорожской и Донецкой областями и на западе Запорожской области", – говорится в сообщении.

Украинские воины продолжают неустановленное наступление на флангах вокруг Бахмута.

Российские источники утверждают, что ВСУ продолжали контрнаступление к югу и юго-западу от Орехова в западной части Запорожской области. Украинские силы продвинулись к позициям российских траншей в районе Роботино в 12 км к югу от Орехова. В этих окопах продолжаются бои. Некоторые российские источники продолжают описывать эти контрследующие операции ВСУ как "мелкие" тактические действия.

1 и 2 июля Минобороны России утверждало, что российские войска успешно отразили украинскую десантную атаку возле Антоновского моста Херсонской области. В то же время некоторые российские блогеры, вопреки сообщениям МО, отметили, что бои все еще продолжаются, и что украинские силы удерживают отдельные позиции возле Антоновского моста по состоянию на 2 июля.

Напомним, заместитель Министра обороны Украины сообщила, что на Бердянском и Мелитопольском направлениях украинские войска продвигаются, но везде продолжаются тяжелые бои. В других направлениях также наблюдается динамическая ситуация. Враг двинулся вперед и на Сватовском направлении, атакует Белогоровку и Серебрянку. На южном фланге Бахмута есть частичный успех.

По данным Генштаба от 3 июля, противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 39 боевых столкновений.