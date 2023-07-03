ЗСУ успішно контратакують на шести ділянках фронту - ISW

Збройні сили України здійснили контрнаступальні операції на шести ділянках фронту. На деяких із них досягли успіхів під час операцій.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

"2 липня українські війська здійснили контрнаступальні операції на шести ділянках фронту і на деяких з них досягли успіхів. ЗСУ вели наступальні операції на Лиманському напрямку, в районі Бахмута, на лінії фронту Авдіївка – Донецьк, на заході Донецької області, на адміністративному кордоні між Запорізькою та Донецькою областями та на заході Запорізької області", – йдеться у повідомленні.

Українські воїни продовжують невстановлений наступ на флангах навколо Бахмута.

Російські джерела стверджують, що ЗСУ продовжували контрнаступ на південь та південний захід від Оріхова у західній частині Запорізької області. Українські сили просунулися до позицій російських траншів у районі Роботине в 12 км на південь від Оріхова. У цих окопах тривають бої. Деякі російські джерела продовжують описувати ці контрнаступальні операції ЗСУ як "дрібні" тактичні дії.

1 і 2 липня Міноборони Росії стверджувало, що російські війська успішно відбили українську десантну атаку біля Антонівського мосту на Херсонщині. Водночас деякі російські блогери, всупереч повідомленням МО зазначили, що бої все ще тривають, і що українські сили утримують окремі позиції біля Антонівського мосту станом на 2 липня.

Нагадаємо, заступниця Міністра оборони України повідомила, що на Бердянському та Мелітопольському напрямках українські війська просуваються, але скрізь тривають важкі бої. На інших напрямках також спостерігається динамічна ситуація. Ворог рушив вперед і на Сватівському напрямку, атакує Білогорівку та Серебрянку. На південному фланзі Бахмута є частковий успіх.

За даними Генштабу від 3 липня, противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 39 бойових зіткнень.