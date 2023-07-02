Два військові літаки зіткнулись і спалахнули під час польоту – відео

У Колумбії під час навчань зіткнулись два військові літаки.

У Колумбії біля авіабази у суботу, 1 липня, під час навчань зіткнулися два літаки Т-27 Tucano Військово-повітряних сил (ВПС) країни. Внаслідок зіткнення загинув льотчик-підполковник Маріо Андреса Гонсалеса. Інший пілот не постраждав.

Про це пише Heraldo del Norte.

Інцидент стався під час підготовки до авіашоу, яке має відбутися 20 липня у місті Ріо-Негро. Тренування проходили на військовій авіабазі Апіай у місті Вільявісенсіо.

За попередніми даними, один з літаків впав на землю, а інший – опинився у кілометрі від злітно-посадкової смуги.

Момент зіткнення зафільмували на відео.

Спалахнули просто у небі: під час навчань зіткнулись два військові літаки

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