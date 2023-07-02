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РПЦ рятує священників-колаборантів в Україні: подробиці

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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РПЦ рятує священників-колаборантів в Україні: подробиці

РПЦ рятує священників-колаборантів в Україні.

Росія намагається врятувати свої колаборантів із УПЦ МП.

Російська православна церква (РПЦ) разом із урядовими органами проводить роботу з обміну "гнаних священників та церковних діячів України".   

Про це пропагандистським ЗМІ РФ розповів представник РПЦ Володимир Легойда.

"Ми разом із профільними органами державної влади докладаємо зусиль з метою обміну священників та православних громадських діячів з України... Велика частина роботи у сфері обміну полоненими відбувається поза публічною сферою", - заявив він.

Легойда зазначив, що РПЦ нещодавно брала участь у звільненні полонених українських солдатів угорського походження. Він також нагадав, що нещодавно за участю РПЦ обміняли українського письменника Яна Таксюра.

 Нагадаємо, суд продовжив запобіжний захід для митрополита Павла Лебідя.

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Дата публікації
Перегляди
704
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