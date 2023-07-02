РПЦ рятує священників-колаборантів в Україні: подробиці

Російська православна церква (РПЦ) разом із урядовими органами проводить роботу з обміну "гнаних священників та церковних діячів України".

Про це пропагандистським ЗМІ РФ розповів представник РПЦ Володимир Легойда.

"Ми разом із профільними органами державної влади докладаємо зусиль з метою обміну священників та православних громадських діячів з України... Велика частина роботи у сфері обміну полоненими відбувається поза публічною сферою", - заявив він.

Легойда зазначив, що РПЦ нещодавно брала участь у звільненні полонених українських солдатів угорського походження. Він також нагадав, що нещодавно за участю РПЦ обміняли українського письменника Яна Таксюра.

Нагадаємо, суд продовжив запобіжний захід для митрополита Павла Лебідя.

Читайте також: