Россия пытается спасти своих коллаборантов из УПЦ МП.

Русская православная церковь (РПЦ) вместе с правительственными органами проводит работу по обмену "преследуемых священников и церковных деятелей Украины".

Об этом пропагандистским СМИ РФ рассказал представитель РПЦ Владимир Легойда.

"Мы вместе с профильными органами государственной власти предпринимаем усилия с целью обмена священников и православных общественных деятелей из Украины... БОльшая часть работы в сфере обмена пленными происходит вне публичной сферы", — заявил он.

Легойда отметил, что РПЦ недавно участвовала в освобождении пленных украинских солдат венгерского происхождения. Он также напомнил, что недавно при участии РПЦ обменяли украинского писателя Яна Таксюра.

Напомним, суд продлил меру пресечения для митрополита Павла Лебедя.

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