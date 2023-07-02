РПЦ спасает священников-коллаборантов в Украине: подробности

Россия пытается спасти своих коллаборантов из УПЦ МП.
Русская православная церковь (РПЦ) вместе с правительственными органами проводит работу по обмену "преследуемых священников и церковных деятелей Украины".
Об этом пропагандистским СМИ РФ рассказал представитель РПЦ Владимир Легойда.
"Мы вместе с профильными органами государственной власти предпринимаем усилия с целью обмена священников и православных общественных деятелей из Украины... БОльшая часть работы в сфере обмена пленными происходит вне публичной сферы", — заявил он.
Легойда отметил, что РПЦ недавно участвовала в освобождении пленных украинских солдат венгерского происхождения. Он также напомнил, что недавно при участии РПЦ обменяли украинского писателя Яна Таксюра.
Напомним, суд продлил меру пресечения для митрополита Павла Лебедя.
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