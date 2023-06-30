Суд продлил меру пресечения для митрополита Павла Лебедя

Экс-наместник Киево-Печерской лавры был оставлен под круглосуточным домашним арестом еще на два месяца.

В пятницу, 30 июня, Соломенский суд города Киева продлил меру пресечения для экс-наместника Киево-Печерской лавры Павла (Лебедя). Он будет находиться под домашним арестом еще два месяца.

Об этом сообщает ТСН.ua из зала суда.

Митрополит УПЦ Московского патриархата Павел Лебедь подозревается в разжигании межрелигиозной розни, а также оправдании российского нападения на Украину.

Прокуратура просила о продлении круглосуточного домашнего ареста с ношением браслета еще на 2 месяца.

Защита по-прежнему считает обвинения безосновательными и настаивает на освобождении экс-наместника Киево-Печерской лавры.

Накануне "Паша Мерседес", как называют митрополита в народе, нарушил судебный запрет на общение с верующими, приехав в Киево-Печерскую лавру, несмотря на то, что находится под домашним арестом. О приезде Лебедя в Лавру сообщило сообщество "Союз православных журналистов" и обнародовало соответствующее видео.

Позже адвокат Олег Поваляев, представляющий на суде интересы митрополита Павла, объяснил его появление в Лавре тем, что он приехал туда пообедать по дороге в суд. Он считает, что это не было нарушением домашнего ареста.

Напомним, ранее журналисты показали имение в Воронькове Бориспольского района, где проживает и находится под домашним арестом бывший глава Киево-Печерской лавры митрополит Павел, также известный как "Паша Мерседес".

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