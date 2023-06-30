Разоблачение на мошенничестве нардепа "Евросолидарности": детали громкого дела

Нардепу грозит от 5 до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

ГБР будет просить суд избрать меру пресечения нардепу "Евросолидарности" Сергею Алексееву, который фигурирует по делу о мошенничестве, в виде ареста с альтернативой залога в 10 млн гривен.

Об этом на брифинге заявил начальник Главного следственного управления Государственного бюро расследований Александр Удовиченко.

"Правоохранители действовали в рамках уголовного дела. Доказательства достаточно весомы, чтобы обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения с возможностью внесения залога в 10 млн гривен", — сказал Удовиченко.

Расследование дела продолжается. По его словам, сейчас только начальный этап разоблачения нардепа.

"Нас еще предстоит совместная кропотливая работа. Однако действует группа самых профессиональных следователей, прокуроров и оперативных сотрудников СБУ", — заверил Удовиченко.

В свою очередь заместитель генерального прокурора Украины Антон Войтенко добавил, что ходатайство подозреваемому уже вручено и направлено в суд для рассмотрения. Дело будет рассматривать Лычаковский райсуд Львовской области.

По словам Войтенка, по этому делу пока есть только один подозреваемый – сам народный депутат. Нардепу грозит от 5 до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

"Мы работаем над тем, чтобы проверить возможную причастность других лиц к совершению народным депутатом уголовного правонарушения. Однако другие лица пока не задокументированы", — говорит заместитель генпрокурора.

Нардеп Сергей Алексеев / Фото: УНИАН

Напомним, СБУ задержала на взятке нардепа из фракции пятого президента Украины Петра Порошенко Сергея Алексеева. Нардеп требовал от иностранца $50 тысяч, обещая "отмазать" его от экстрадиции и содействовать в получении статуса беженца.

Позже заместитель главы СБУ Сергей Наумюк сообщил, что нардеп предложил свои "услуги" иностранцу 1 июня. Первую часть средств на сумму 20 тыс. долларов он получил 17 июня. Вчера вечером депутата разоблачили "на горячем" во время получения второго транша в размере 30 тыс. долларов.

По словам Наумюка, нардеп, имея адвокатский опыт, понимал противоправность своих действий и применял разные методы конспирации, чтобы усложнить документирование преступления.

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