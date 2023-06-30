Зеленский после Ставки отдал приказ усилить границу с Беларусью

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.
Во время заседания Ставки 30 июня президент Владимир Зеленский приказал усилить границу с Беларусью на фоне опрокидывания туда части "вагнеровцев".
Об этом глава государства сообщил в своем телеграмме.
По его словам, во время Ставки были заслушаны доклады разведки, СБУ и пограничников по ситуации в Беларуси.
"Решением Ставки — Главкому Залужному и командующему "Севером" Наеву — выполнить комплекс мер по усилению этого направления", — сообщил Зеленский.
Президент также сообщил, что во время заседания докладывали главнокомандующий Валерий Залужный, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" Александр Сырский, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский и командующий Силами обороны Украины Сергей Наев.
Речь шла о ситуации на поле боя, движении вперед и усиление наших операций дополнительными артсистемами и снарядами.
Напомним, предварительное заседание ставки прошло 19 июня. Тогда говорили о фронте, бригадах наступления, оперативной обстановке, обеспечении боеприпасами и прогнозе действий противника на ближайшее время.
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