Зеленский после Ставки отдал приказ усилить границу с Беларусью

Во время заседания Ставки 30 июня президент Владимир Зеленский приказал усилить границу с Беларусью на фоне опрокидывания туда части "вагнеровцев".

Об этом глава государства сообщил в своем телеграмме.

По его словам, во время Ставки были заслушаны доклады разведки, СБУ и пограничников по ситуации в Беларуси.

"Решением Ставки — Главкому Залужному и командующему "Севером" Наеву — выполнить комплекс мер по усилению этого направления", — сообщил Зеленский.

Президент также сообщил, что во время заседания докладывали главнокомандующий Валерий Залужный, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" Александр Сырский, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский и командующий Силами обороны Украины Сергей Наев.

Речь шла о ситуации на поле боя, движении вперед и усиление наших операций дополнительными артсистемами и снарядами.

Напомним, предварительное заседание ставки прошло 19 июня. Тогда говорили о фронте, бригадах наступления, оперативной обстановке, обеспечении боеприпасами и прогнозе действий противника на ближайшее время.

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