Зеленский провел заседание Ставки: что обсуждали

На Ставке верховного главнокомандующего сосредоточились на двух главных темах.
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 19 июня, провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.
Об этом президент сообщил в Telegram.
"Сегодня максимально сосредоточились на двух темах: фронте и бригадах наступления. Докладывали Сырский, Тарнавский, Залужный, Буданов: оперативная обстановка, обеспечение боеприпасами, прогноз действий противника на ближайшее время", – рассказал глава государства.
Президент также сообщил, что министр внутренних дел Игорь Клименко отчитался о подготовке бригад Нацгвардии и пограничников, обеспечении их техникой и всем необходимым для выполнения боевых задач.
Напомним, армия РФ нанесла ракетный удар по Херсону: сгорели 10 автобусов, есть повреждения домов.
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